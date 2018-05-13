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Во дворе дома района Свиблово выступили артисты и спортсмены
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Во дворе дома района Свиблово выступили артисты и спортсмены 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На спортивной площадке во дворе дома № 3 по Берингову проезду прошёл концерт «Победа входит в каждый двор!», организованный Центром спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово».
Юные артисты из театра «ПОИСК» и театральной студии «Светлячки» представили стихи, а также танцевальную композицию — покоряя сердца зрителей.
— Также показательное выступление продемонстрировали секция «Тхэквондо» и танцевальная студия «Флёр-Радуга», — сообщила «ВМ» заместитель директора Центра спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово» Виктория Абазарли.
А преподаватель Марина Игнатьева провела для ребят мастер-класс «Георгиевская лента».
Кроме того, для всех жителей дома работала полевая кухня. Также горожанам раздавали мороженое. И взрослые, и дети были под впечатлением от концерта, который заставил и окунутся в то время, и почувствовать счастье за то, что над нашими головами сейчас мирное небо.
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