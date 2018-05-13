Во дворе дома района Свиблово выступили артисты и спортсмены

На спортивной площадке во дворе дома № 3 по Берингову проезду прошёл концерт «Победа входит в каждый двор!», организованный Центром спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово».

Юные артисты из театра «ПОИСК» и театральной студии «Светлячки» представили стихи, а также танцевальную композицию — покоряя сердца зрителей.

— Также показательное выступление продемонстрировали секция «Тхэквондо» и танцевальная студия «Флёр-Радуга», — сообщила «ВМ» заместитель директора Центра спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово» Виктория Абазарли.

А преподаватель Марина Игнатьева провела для ребят мастер-класс «Георгиевская лента».

Кроме того, для всех жителей дома работала полевая кухня. Также горожанам раздавали мороженое. И взрослые, и дети были под впечатлением от концерта, который заставил и окунутся в то время, и почувствовать счастье за то, что над нашими головами сейчас мирное небо.