В Екатеринбурге прошел большой уик-энд социального танца

Сегодня, 13 мая, в Екатеринбурге в « Ельцин Центре » прошел большой уик-энд социального танца.

Самого понятия «социальный танец» в русском языке не существует, однако оно уже давно объединяет многих людей. Как и в парном танце, здесь важно иметь партнера, с которым ты обмениваешься положительными эмоциями и энергией. Социальный танец работает с психологическими и физическими проблемами человека, способствует улучшению его самооценки и повышению социальной активности. Это один из способов коммуникации с собой и окружающими тебя людьми.

Фото: ИА «Уральский меридиан»

Театральный критик, продюсер, автор «Петербургского Театрального журнала», интернет–портала «Такие дела» и газеты «Ведомости» Ника Пархомовская совместно с педагогом современного танца, руководителем независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1» Дарьей Байдиной провели мастер-класс по социальному танцу для детей с расстройством аутистического спектра — участников инклюзивного театрального проекта «ЗАживое» и их родителей.

— Это социальный танец не потому, что это благотворительность. Социальный — это всегда равный. Мы отдаем эмоции и мы их получаем, — отметила корреспонденту ИА «Уральский меридиан» Ника Пархомовская.

По словам Дарьи Байдиной, цель социального танца вовсе не сделать из людей профессиональных танцоров или заучить движения. Он нужен для осознания истинных потребностей своего тела, налаживания доверительного контакта с партнером, освобождения от эмоций и физического раскрепощения. И сегодня ребятам это сделать удалось.