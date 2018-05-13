Ещё
В Екатеринбурге прошел большой уик-энд социального танца
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге прошел большой уик-энд социального танца 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 13 мая, в Екатеринбурге в «Ельцин Центре» прошел большой уик-энд социального танца.
Самого понятия «социальный танец» в русском языке не существует, однако оно уже давно объединяет многих людей. Как и в парном танце, здесь важно иметь партнера, с которым ты обмениваешься положительными эмоциями и энергией. Социальный танец работает с психологическими и физическими проблемами человека, способствует улучшению его самооценки и повышению социальной активности. Это один из способов коммуникации с собой и окружающими тебя людьми.
Фото: ИА «Уральский меридиан»
Театральный критик, продюсер, автор «Петербургского Театрального журнала», интернет–портала «Такие дела» и газеты «Ведомости» Ника Пархомовская совместно с педагогом современного танца, руководителем независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1» Дарьей Байдиной провели мастер-класс по социальному танцу для детей с расстройством аутистического спектра — участников инклюзивного театрального проекта «ЗАживое» и их родителей.
— Это социальный танец не потому, что это благотворительность. Социальный — это всегда равный. Мы отдаем эмоции и мы их получаем, — отметила корреспонденту ИА «Уральский меридиан» Ника Пархомовская.
По словам Дарьи Байдиной, цель социального танца вовсе не сделать из людей профессиональных танцоров или заучить движения. Он нужен для осознания истинных потребностей своего тела, налаживания доверительного контакта с партнером, освобождения от эмоций и физического раскрепощения. И сегодня ребятам это сделать удалось.
Уральский меридиан: последние новости
Смотрим «Последний богатырь»: трепло побеждает зло Сургутский художественный: проведи выходные с музеем В Нижневартовске появится арт-квартал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах270
На Самойлову набросились зрители82
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»42
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение