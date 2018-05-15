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Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли из-за ЧМ-2018
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Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли из-за ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Организаторы книжного фестиваля «Красная площадь» перенесли даты проведения смотра в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-центре фестиваля.
«Изменились даты проведения книжного фестиваля «Красная площадь». В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу главный литературный праздник страны в этом году пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади. И завершится 6 июня в день рождения Александра Пушкина на Пушкинской площади», — говорится в сообщении.
Откроется фестиваль 31 мая выступлением Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». За четыре дня фестиваля свои постановки и программы на Красной площади представят лучшие театры страны и музыкальные коллективы. Гостей ждут встречи с писателями Нарине Абгарян, Дмитрием Быковым, Михаилом Веллером, Артуром Гиваргизовым, Виктором Ерофеевым, Александрой Марининой, Эдвардом Радзинским и другими.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Красная площадь» был запланирован к проведению со 2 по 6 июня 2018 г.
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