Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли из-за ЧМ-2018

Организаторы книжного фестиваля «Красная площадь» перенесли даты проведения смотра в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-центре фестиваля.

«Изменились даты проведения книжного фестиваля «Красная площадь». В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу главный литературный праздник страны в этом году пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади. И завершится 6 июня в день рождения Александра Пушкина на Пушкинской площади», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Красная площадь» был запланирован к проведению со 2 по 6 июня 2018 г.