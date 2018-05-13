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В Воронцовском парке состоится фестиваль «Детские балетные сезоны»
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В Воронцовском парке состоится фестиваль «Детские балетные сезоны» 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В конце месяца, 26 мая, в столице пройдет фестиваль «Детские балетные сезоны». Праздник балета устроят в усадьбе «Воронцово».
В программе — отчетный концерт, который дадут воспитанники детской студии при мастерской Егора Симачева дадут на главной сцене парка. Перед зрителями развернутся сольные и групповые номера в исполнении юных артистов и небольшая театральная постановка от «Дома Белого Кролика», а специально приглашенными гостями станут солисты Большого театра. Также посетителей фестиваля ждут мастер-классы и встречи с преподавателями и артистами.
Мероприятия начнутся 26 мая в 12:00. Вход свободный.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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