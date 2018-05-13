Александринский театр завершил гастроли в Шанхае «Гамлетом» в постановке Валерия Фокина

Оба спектакля программы были показаны в Китае впервые, а постановка «Мамаша Кураж и ее дети» ранее никогда не демонстрировалась во время гастрольных туров театра за рубежом. В роли Мамаши Кураж выступила заслуженная артистка России Елена Немзер , а главную роль в спектакле «Гамлет», который, в отличие от постановки Теодороса Терзопулоса, уже неоднократно присутствовал в гастрольной программе, сыграл Дмитрий Лысенков . В 2017 году спектакль стал одним из главных событий «Русских сезонов» во время Международного театрального фестиваля в Японии в августе 2017 года.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель театра Валерий Фокин, спектакли были показаны в рамках организованного шанхайским театром «Данин» международного фестиваля. «Фестиваль — это всегда особые условия. Это всегда очень коротко. В том плане, что надо быстро очень адаптировать спектакль к местным условиям в плане декораций, в плане репетиций», — сказал он.

Фокин отметил, что показанные в Китае постановки адаптировались чисто по техническим вещам таким, как свет и акустика, но не к публике и ее восприятию. Он выразил мнение, что в настоящее время наблюдается один из лучших периодов в отношениях с Китаем, поэтому в плане культуры взаимодействие будет развиваться. Конкретных планов по дальнейших гастролям театра в Китае пока нет, но предложения, уточнил он, уже поступают от различных театров и фестивалей.

Интерес к Китаю у Александринского театра есть, констатировал его художественный руководитель. «Соединение нашей школы, нашего театра и театра восточного может дать не только для них, но и для нас какой-то интересный и питательный момент», — резюмировал он.

Александринский театр — старейший национальный театр России, созданный в 1756 году. До 1917 года он был главным императорским театром. Расположен он в здании вблизи Невского проспекта в Петербурге, построенном по проекту архитектора Карла Росси. Нынешний показ в Шанхае стал уже третьим приездом коллектива в Китай, шанхайские зрители, которые смотрели постановки с переводом на двух экранах возле сцены, тепло приняли оба спектакля.