Театр Российской армии готовит спектакль для Ларисы Голубкиной

МОСКВА, 14 мая. / ТАСС /. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) готовит спектакль под названием " Лариса Голубкина . Заплатки". Премьера состоится 19 мая на Камерной сцене, где в понедельник пройдет пресс-показ новой постановки, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАТРА.

Собеседница агентства рассказала, что спектакль построен в жанре диалога, который ведут звезда Театра армии, народная артистка России Лариса Голубкина и драматург Родион Белецкий . Два человека из разных поколений — артистка и драматург, с разными взглядами на жизнь и разным жизненным опытом, ведут спектакль, пояснила представительница пресс-службы. Он задает провокационные вопросы, она отвечает, рассказывает, пытаясь разобраться в своих сомнениях, ответить самой себе и зрителям, в какие моменты жизни мы обрастаем комплексами, своеобразными «заплатками».

Может быть, эти условности, размышляет Голубкина, возникли и в ее семье. Отец, профессиональный военный, полковник, был против того, чтобы его дочь стала актрисой. Шурочка Азарова — первая роль в «Гусарской балладе», впитала в себя скромность самой Ларисы, при этом отразив те гусарские черты, которые она видела в собственном отце.

"Лариса Ивановна будет и обычной Голубкиной, какой ее привыкли видеть, но большая часть этого представления — новая Голубкина, которую еще никто не знает. Безусловно, зрители услышат многое и о Миронове, и о «Гусарской балладе», и о важных встречах, перипетиях в личной и театральной жизни, но под другим углом", — заявил Белецкий. Он посоветовал зрителям «готовиться к новым ощущениям», предположив, что «спектакль заставит зрителя посмотреть на собственную жизнь со стороны, многое переоценить, а может быть, и освободиться и от своих застарелых „заплаток“.