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В Москве выступит Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова
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В Москве выступит Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Гастроли Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова пройдут на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) с 14 по 20 мая. В гастрольной программе пять лучших спектаклей театра, в числе которых «Медея», «Маленькие трагедии», «Соломенная шляпка», «Два часа в благородном семействе» и «Воительница», сообщили в пресс-службе театра.
"Я счастлив, что в нашей стране возрождается традиция масштабных гастролей, когда театры могут поделиться своим искусством со зрителями разных регионов страны", — сказал накануне гастролей в Москве создатель и худрук театра народный артист России Рудольф Фурманов.
Он отметил, что за последние пять лет театр в российской столице уже в третий раз с большими гастролями.
"У театра уже успела сложиться своя московская публика. И я этим очень тронут. И не только потому, что в Москве своя особая театральная атмосфера и особенный зритель, а и потому, что именно в этом городе родился Андрей Миронов, чье имя носит наш театр", — отметил он.
Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова был основан 1 ноября 1988 года Рудольфом Фурмановым. На открытии присутствовала известная актриса, мать легендарного актера Мария Миронова.
Являясь первым в России контрактным театром, этот коллектив соединил в себе достоинства европейского принципа негосударственного самофинансируемого театра с особенностями русской дореволюционной контрактной труппы и широкими художественными возможностями регулярного репертуарного театра.
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