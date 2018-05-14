В Москве выступит Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости . Гастроли Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова пройдут на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) с 14 по 20 мая. В гастрольной программе пять лучших спектаклей театра, в числе которых «Медея», «Маленькие трагедии», «Соломенная шляпка», «Два часа в благородном семействе» и «Воительница», сообщили в пресс-службе театра.

"Я счастлив, что в нашей стране возрождается традиция масштабных гастролей, когда театры могут поделиться своим искусством со зрителями разных регионов страны", — сказал накануне гастролей в Москве создатель и худрук театра народный артист России Рудольф Фурманов

Он отметил, что за последние пять лет театр в российской столице уже в третий раз с большими гастролями.

"У театра уже успела сложиться своя московская публика. И я этим очень тронут. И не только потому, что в Москве своя особая театральная атмосфера и особенный зритель, а и потому, что именно в этом городе родился Андрей Миронов , чье имя носит наш театр", — отметил он.

Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова был основан 1 ноября 1988 года Рудольфом Фурмановым. На открытии присутствовала известная актриса, мать легендарного актера Мария Миронова

Являясь первым в России контрактным театром, этот коллектив соединил в себе достоинства европейского принципа негосударственного самофинансируемого театра с особенностями русской дореволюционной контрактной труппы и широкими художественными возможностями регулярного репертуарного театра.