В России впервые представят балет Rain хореографа Анны Терезы де Кеерсмакер

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости . В рамках фестиваля «Черешневый лес» впервые в России будет представлен балет Rain известного хореографа и танцовщицы Анны Терезы де Кеерсмакер, которую называют гением современного танца, в живом исполнении ансамбля Ictus ее прославленной труппы Rosas. Представление пройдет 14 и 15 мая на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Rain ("Дождь") — одна из самых ярких работ Кеерсмакер, созданная на «Музыку для 18 музыкантов» американского музыканта Стива Райха

По данным пресс-службы, в течение 70 минут десять танцовщиков, заряженных единой энергией, находятся в беспрерывном потоке движения под пульсирующий минималистичный ритм. Пластические вариации существуют здесь внутри четко заданной математической структуры. Костюмы для спектакля созданы выдающимся бельгийским дизайнером Дрисом ван Нотеном.

Анна Тереза де Кеерсмакер начинала как классическая танцовщица в труппе Мориса Бежара в то время, когда там преподавал Азарий Плисецкий . Затем она переключилась на contemporary dance. Поиски Кеерсмакер в области хореографии обозначили целое направление в искусстве танца.

В 1980-х Кеерсмакер создала собственную балетную компанию Rosas, а затем школу современного танца Part. Среди ее учеников два известных хореографа — Сиди Ларби Шеркауи и Акрам Хан

Кеерсмакер — автор более 20 хореографических работ, большинство из которых поставлены на музыку современных композиторов — Джона Кейджа, Магнума Линдберга и других.

Анну Терезу де Кеерсмакер называют гением современного танца. В 1996 году король Бельгии удостоил ее титула баронессы.