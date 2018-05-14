Актер Максим Аверин пришел в восторг от достопримечательностей Таганрога

Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин посетил Таганроге. Он дал спектакль на сцене драматического театра имени Чехова, а затем прогулялся по весенним улицам города.

— Побывали в Чеховском домике, где родился Антон Павлович. Были возле дома богатого нефтепромышленника Фельдмана, отца великой актрисы Фаины Георгиевны Раневской . Вышли в море. Теплый, солнечный город и очень хорошие люди! Спасибо, Таганрог! — написал в соцсетях Аверин.

Кроме этого, актер посетил одну из городских больниц и в рамках благотворительного проекта «Подари ребенку книгу» вручил юным пациентам десятки развивающих изданий. Он пообщался с ребятами, ответил на интересующие их вопросы и, конечно же, сфотографировался и раздал автографы.