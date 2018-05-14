5 вечеров в Екатеринбурге: где узнать о любви школьника и учительницы и когда спеть с Бастой

На этой неделе культурная жизнь в Екатеринбурге немного замрёт: город готовят к «Ночи музеев», которая пройдёт в ночь с субботы на воскресенье (наш гид по ней читайте здесь). Но всё-таки можно найти, чем заняться после работы. Приедут рэперы и рокеры, откроются новые выставки, а в театрах нас ждут премьеры — иногда на сложные и противоречивые темы.

В нашем традиционном обзоре рассказываем обо всём подробнее. Выбирайте, куда сходить после работы.

Понедельник, 14 мая Изучаем волейбол с Николаем Карполем

Ельцин-центре в этот понедельник откроется выставка «Мяч над сеткой» — об истории уральского волейбола и легендарном тренере Николае Карполе, которому недавно исполнилось 80 лет. На выставке рассказана история поколения людей, начавших в 1950-е годы играть в волейбол в Свердловске и Нижнем Тагиле. Ее герои — Борис Ельцин и Николай Карполь, а также любители дворового волейбола, студенты УПИ, профессиональные волейболисты, женская команда «Уралочка» — игроки и болельщики, благодаря которым волейбол стал одним из значимых командных видов спорта в регионе.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: с 14 мая по 22 июля Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Вторник, 15 мая Смотрим танцы «Вверх кармашками»

Балет Театра эстрады представляет новый танцевальный спектакль «Вверх кармашками». Это, как описывают создатели, хореографическое размышление о жизни человека, об ограничениях, которые ставят перед ним общество и он сам, о свободе выбора. Человек в спектакле предстает в непривычном состоянии, с вывернутыми наизнанку эмоциями, мыслями и воспоминаниями. У каждого из героев спектакля есть выбор: вернуться в привычный замкнутый придуманный мир или освободиться от предрассудков, масок, выдуманных ролей и быть подлинным, настоящим.

Где: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15) Когда: 15 мая в 19:00 Сколько стоит: 300–800 рублей Возрастное ограничение: 18+

Среда, 16 мая Смотрим спектакль о любви с разницей в 20 лет В «Коляда-театре» премьера — спектакль «Научи меня любить». Это история о взаимоотношениях 17-летнего ученика и 37-летней учительницы, рассказанная каждым из участников максимально доверительно. Он играет в «КаЭс» и в «дотку», бесится, когда ему «льют в уши по ЕГЭ», думает про «тянок» и слушает песни модных групп. Она замужем, есть ребёнок. Варит варенье и думает только о том, что «надо», а не «хочется». Он вообще пока не знает ни «надо», ни «хочется». «Он думал широкими мазками: музыка, смысл, свобода, жизнь, любовь». Спектакль не о том, что с ними бедными и несчастными стало, а именно о том, что она, эта любовь, вообще такое и счастье ли испытывать такую любовь.

Где: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97) Когда: 16 мая в 19:30 Сколько стоит: 650 рублей Возрастное ограничение: 18+

Четверг, 17 мая Поём с «БоБРами»

Группа «БоБРы» представит в Екатеринбурге свою акустическую программу. Эти трое парней играют зажигательный русскоязычный рок-н-ролл, приправленный их отличным чувством юмора. Они записывали саундтреки ко многих известным фильмам, среди которых нашумевший «День радио», выступали на многих фестивалях и сотрудничали с рок-звёздами.

Где: Ben Hall (ул. Народной Воли, 65) Когда: 17 мая в 19:30 Сколько стоит: 500 рублей Возрастное ограничение: 16+

Пятница, 18 мая Читаем рэп с Бастой

Василий Вакуленко , которого многие знают под именем Баста, сыграет в Екатеринбурге один из главных русскоязычных альбомов года. Он исполнит лучшие хиты за все время, собранные в одну программу. Организаторы обещают грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа.

Где: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) Когда: 18 мая в 19:00 Сколько стоит: 2800–3500 рублей Возрастное ограничение: 16+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на май.