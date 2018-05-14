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В Оренбурге прошел предпремьерный показ «Необыкновенного чуда»
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В Оренбурге прошел предпремьерный показ «Необыкновенного чуда» 

ProOren 2 часа назад
В Оренбурге 13 мая зрители увидели финальный предпоказ благотворительного спектакля «Необыкновенное чудо» с участием известных людей нашего региона.
Уже в пятый раз на сцену вышли чиновники, врачи, бизнесмены, журналисты, лица которых знакомы многим оренбуржцам. Предпоказ состоялся в оренбургской музкомедии.
В финальном спектакле собраны самые яркие моменты из всех предыдущих постановок «Необыкновенного чуда». Интересно, что предпоказ шел в режиме генеральной репетиции — со всеми замечаниями режиссера Павла Каштанова. Так зрители имели возможность увидеть всю театральную кухню изнутри. Каждое такое отступление вызывало аплодисменты зала. Многие зрители отметили обаяние непрофессиональных актеров, красочные костюмы, декорации и юмор.
Финальный благотворительный спектакль пройдет по традиции на сцене театра оренбургской музкомедии 14 и 15 мая.
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