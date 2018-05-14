Жители Оренбурга сыграли в благотворительном спектакле, деньги пойдут на помощь детям

ОРЕНБУРГ, 14 мая. / ТАСС /. Работники правительства Оренбургской области вместе с земляками-непрофессиональными актерами сыграли в благотворительном спектакле, собранные средства пойдут на помощь детям, передает корреспондент ТАСС. Главную роль в премьерном спектакле «Необыкновенное чудо», который поставили на сцене Оренбургского театра музыкальной комедии, исполнил вице-губернатор региона Дмитрий Кулагин — он сыграл волшебника.

"Идея родилась чуть более четырех лет назад. Зная, что это нужно детям, мы много репетировали, даже по ночам… Это пятый, юбилейный спектакль. Собранные средства пойдут на поддержку детей", — сказал Кулагин.

Спектакль состоит из эпизодов ранее поставленных представлений, это своеобразное подведение итогов пятилетней работы. Вице-губернатор принимал участие в первом благотворительном спектакле в качестве непрофессионального актера — тогда он примерил на себя роль военного министра в спектакле «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца . Среди уже сыгранных благотворительных спектаклей — постановки «Мэри Поппинс», «Покровские ворота», «Иван Васильевич вновь меняет профессию», детские спектакли «Маша и Витя против диких гитар» и «Рыжий, честный, влюбленный». Произведение «Необыкновенное чудо» объединил все спектакли в одно, сценарии ко всем спектаклям пишет челябинский режиссер Павел Каштанов

Во вторник зрителей ожидает еще один показ «Необыкновенного чуда», после него будут подсчитаны деньги от продажи билетов. Сумма, вырученная на предыдущих постановках, превысила 5 млн рублей. Средства потратили на организацию летнего отдыха на море воспитанников двух оренбургских домов-интернатов, покупку медицинского оборудования для детского реабилитационного центра и софинансирование поездки детского хора на Всемирные хоровые игры в Сочи.