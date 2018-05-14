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«Рабочая лошадка»: в Набережных Челнах открылся VI Международный фестиваль театров кукол
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«Рабочая лошадка»: в Набережных Челнах открылся VI Международный фестиваль театров кукол 

Ревизор.ru 38 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В этом году ставший ежегодным фестиваль собрал на своей площадке 22 театра. Пять дней, с 14 по 18 мая, зрителям и гостям города будет предоставлена возможность увидеть постановки гостей-участников сразу на нескольких сценах: Набережночелнинского государственного театра кукол, Набережночелнинского государственного татарского драматического театра и Детской школы театрального искусства.
В масштабном мероприятии участвуют творческие коллективы из России и стран ближнего зарубежья. На фестивале представлены: Волгоград, Димитровград, Кстово, Самара, Тамбов, Сургут, Владимир, Магнитогорск, Озёрск, Тула, Тольятти, Казань и Буинск (Республика Татарстан), Саранск (Республика Мордовия), Назрань (Республика Ингушетия), Йошкар-Ола (Республика Марий Эл), Ижевск (Удмуртская Республика), Уфа (Республика Башкортостан), Чебоксары (Чувашская Республика), Махачкала (Республика Дагестан), Актобе (Республика Казахстан).
По словам Александры Николаенко, директора Волгоградского областного театра кукол, задача фестиваля — показать именно те спектакли, которые пользуются успехом у зрителей и зарабатывают деньги. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол
"Волгоград участвует в смотре не первый год. В этот раз мы решили взять с собой спектакль «Терешечка». Это достойная, популярная в Волгограде постановка. Спектакль адресован юным зрителям в возрасте от 6 лет. В доступной им форме артисты рассказывают о том, что каждому человеку с рождения даётся доброе имя, которое нужно крепить делами своими и бережно проносить через всю жизнь. Иначе — просто беда. Под этим добрым именем, конечно, кроются и доброе сердце, и добрые поступки, и добрые дела, которые должен творить человек. Всё это театр представляет в привычной детям сказочной атмосфере загадочности и таинственности.
Что касается фестиваля, то атмосфера здесь творческая и комфортная. Здесь мы встретили многих своих друзей, с удовольствием познакомились с новыми участниками. Большое спасибо организаторам фестиваля, такие встречи нам всем жизненно необходимы. Это и возможность показать свой труд, и поучится чему-то новому у коллег. Успехов всем участникам!". Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол
Основная цель фестиваля — собрать на одной площадке неравнодушные творческие коллективы со своими «рабочими лошадками», то есть спектаклями кассовыми, популярными, мобильными. Теми, что показываются и на большой сцене, и в детские сады и школы регулярно возятся, то есть востребованными у зрителя и получившими у них достойную оценку.
Фестиваль демонстрирует современные театральные процессы, движение творческой мысли, направление деятельности театра в целом, и, как следствие, привлекает внимание театральной общественности к качеству детских спектаклей. Кроме того, он направлен на поддержание и укрепление культурных связей между творческими коллективами России и стран Ближнего Зарубежья, и в том числе, способствует взаимному обогащению, повышению профессионального роста и позиционированию лучших театральных традиций искусства театра кукол. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол
"Шестая «Рабочая лошадка» обещает приятно удивить как своих участников, так и жюри фестиваля, разнообразив программу фестиваля необычными по художественному исполнению спектаклями, среди которых будут и настоящие шедевры, и проходные постановки, новаторские и вполне традиционные спектакли, но все вместе они представят реальную картину сегодняшнего российского театра кукол", — сообщают в пресс-службе организатора, Набережночелнинского государственного театра кукол.
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