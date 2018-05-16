Волгоградский театр кукол участвует в международном фестивале

14 мая в Набережных Челнах открылся VI Международный фестиваль театров кукол «Рабочая лошадка». Участвуют в нем и волгоградские кукольники.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, театральные коллективы из 21 города России и стран ближнего зарубежья покажут свои работы. Волгоградские артисты представят на конкурсе один из лучших своих спектаклей — постановку «Терёшечка».

Отметим, коллектив театра постоянно участвует в различных мероприятиях. За два последних года кукольники побывали на международных фестивалях «Рабочая лошадка», «Вятка — город детства», «Чаепитие в Мытищах». С этих конкурсов артисты не раз возвращались с наградами.