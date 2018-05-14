Театральную площадь Ростова-на-Дону закрыли для транспорта

Согласно информации из официальных источников, до 15 августа прекращено движение также по проспекту Театральному от Большой Садовой до улицы Социалистической и по улице Советской от улицы Каяни до переулка Краснофлотского.

Ограничения введены в связи с организацией на Театральной площади фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, в дни мундиаля в фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, в рамках которого запланирован ряд мероприятий с участием российских и зарубежных звезд, диджеев и танцевальных коллективов.

Ожидается, что на фестивале побывают около 300 тыс. человек.