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Театральную площадь Ростова-на-Дону закрыли для транспорта
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Театральную площадь Ростова-на-Дону закрыли для транспорта 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, до 15 августа прекращено движение также по проспекту Театральному от Большой Садовой до улицы Социалистической и по улице Советской от улицы Каяни до переулка Краснофлотского.
Ограничения введены в связи с организацией на Театральной площади фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, в дни мундиаля в фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, в рамках которого запланирован ряд мероприятий с участием российских и зарубежных звезд, диджеев и танцевальных коллективов.
Ожидается, что на фестивале побывают около 300 тыс. человек.
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