Театральную площадь Ростова закрыли для любого транспорта

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции ввели особый транспортный режим в районе Театральной площади. Движение легковых автомобилей, грузовиков и автобусов прекращено также на проспекте Театральный на участке от улиц Социалистической до Большой Садовой, на улице Советская на участке от улицы Каяни до переулка Краснофлотский.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД , особый транспортный режим будет действовать до 15 августа. В мэрии Ростова-на-Дону признали, что закрытие главной площади города, через которую проходят основные транспортные артерии донской столицы, создаст определенные неудобства, особенно для работы городского общественного транспорта.

"Администрацией города предпринимаются меры, которые позволят в период проведения ЧМ-2018, сохранить нормальный ритм города, снизить нагрузку личного автотранспорта на основные магистрали донской столицы, обеспечить четкую работу городского общественного транспорта по временным схемам движения", — сообщили в пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону.

Тем не менее из-за ремонта дорог на улицах Чехова и Станиславского в центральной части города образовались огромные пробки. К примеру, по данным сервиса Яндекс. Пробки, на проспекте Стачки движение автомобилей составляет 3 -5 километров в час. Заторы также образовались на улицах Малиновского, Нансена и проспекте Михаила Нагибина.