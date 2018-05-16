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Театральную площадь Ростова закрыли для любого транспорта
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Театральную площадь Ростова закрыли для любого транспорта 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции ввели особый транспортный режим в районе Театральной площади. Движение легковых автомобилей, грузовиков и автобусов прекращено также на проспекте Театральный на участке от улиц Социалистической до Большой Садовой, на улице Советская на участке от улицы Каяни до переулка Краснофлотский.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, особый транспортный режим будет действовать до 15 августа. В мэрии Ростова-на-Дону признали, что закрытие главной площади города, через которую проходят основные транспортные артерии донской столицы, создаст определенные неудобства, особенно для работы городского общественного транспорта.
"Администрацией города предпринимаются меры, которые позволят в период проведения ЧМ-2018, сохранить нормальный ритм города, снизить нагрузку личного автотранспорта на основные магистрали донской столицы, обеспечить четкую работу городского общественного транспорта по временным схемам движения", — сообщили в пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону.
Тем не менее из-за ремонта дорог на улицах Чехова и Станиславского в центральной части города образовались огромные пробки. К примеру, по данным сервиса Яндекс. Пробки, на проспекте Стачки движение автомобилей составляет 3 -5 километров в час. Заторы также образовались на улицах Малиновского, Нансена и проспекте Михаила Нагибина.
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