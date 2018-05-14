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Дом актеров МХАТ в центре столицы отреставрирует победитель конкурса
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Дом актеров МХАТ в центре столицы отреставрирует победитель конкурса 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Дом, в котором жил театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко в 1930-1940 гг., отреставрирует победитель конкурса. Об этом сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.
«Победителю конкурса с ограниченным участием необходимо провести реставрацию стен фасадов, гранитной облицовки, белокаменного портала, крыльца, барельефов и терразитовой штукатурки. Также подрядчику нужно отреставрировать и воссоздать монументальную живопись», — говорится в сообщении.
На реставрацию отводится не более пяти месяцев с даты заключения контракта.
Начальная стоимость контракта составила 15,3 млн руб. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 28 мая 2018 г.
Заказчиком выступает ГКУ города Москвы «Мосреставрация».
Исторический дом представляет собой жилое 13-этажное кирпичное здание общей площадью более 8 тыс. кв. м. Дом актеров МХАТ построен по проекту архитекторов В. Владимирова и Г. Луцкого, он сочетает в себе элементы конструктивизма и триумфальный стиль сталинского ампира. Здание расположено по адресу: Глинищевский пер., д. 5/7.
Дом актеров МХАТ был выстроен в Глинищевском пер. в 1935-1938 гг. Здание строилось для жилищно-строительного кооперативного товарищества Московского художественного академического театра и театра им. К. Станиславского, его заселили актеры знаменитых театров, в 1938 г. в одну из квартир въехал режиссер театра В. Немирович-Данченко.
Еще при его жизни переулок был переименован в ул. Немировича-Данченко, он сохранял это название до 1992 г.
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