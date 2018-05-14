Названы победители Всероссийского фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…», посвященного творчеству Булата Окуджавы

В Нижнем Тагиле подвели итоги всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», посвященного творчеству поэта и композитора Булата Окуджавы . Напомним, что в финале за победу боролись 42 коллектива и исполнителя, представляющие Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Тверскую, Курганскую, Кемеровскую области, Пермский край, а также Республику Беларусь.

Светлана Крючкова, «Уже появилась традиция, ведь фестиваль мы проводим четвертый год. За это время в Нижнем Тагиле побывали Елена Камбурова Дмитрий Харатьян , в рамках фестиваля состоялся премьерный показ специального спектакля «Батальное полотно», созданного Свердловским областным дворцом народного творчества, в этом году почетный гость фестиваля — народный артист России Олег Погудин . Все, что собирается от реализации билетов на концерты, открывающие фестиваль, идет на музейный центр, в каком-то смысле мы каждый год пополняем эту копилку. Но самое главное, что мы позиционируем имя Булата Окуджавы, позиционируем высокую поэзию и высокие ценности, приезжают и замечательные артисты, и люди из других регионов. То, что фестиваль уже стал традицией — это замечательно», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Открытие фестиваля-конкурса прошло в Нижнетагильском драматическом театре им. Д. М. Мамина-Сибиряка: зрители могли увидеть концерт народного артиста РФ Олега Погудина — он исполнил программу по произведениям Булата Окуджавы. Перед выступлением Олег Погудин посетил литературно-музейный центр «Дом Окуджавы». Напомним, что здание, в котором размещен центр, является памятником культуры и истории регионального значения — в нем в 1930-х годах жила семья Булата Окуджавы. Проект по созданию и развитию учреждения культуры реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального министерства культуры. Олег Погудин высоко оценил работу по созданию и развитию литературно-музейного центра.

«Прекрасно, когда в литературном музее ты ощущаешь присутствие автора, его живое дыхание. Все это происходит тогда, когда сотрудники музея очень любят свою работу и объект, которому эта работа посвящена. Что совершенно замечательно в музее «Дом Окуджавы» — то, что там сохранена особая, нежная атмосфера. Понятно, откуда рождались чудесные стихи, которые вроде бы рассказаны бытовым совершенно языком, но тем не менее это очень глубокая и высокая поэзия, иногда доходящая до гениальности. Там есть своего рода душа и отдохновение души приходящих туда людей. Я очень рад, что я там побывал, я желаю этому месту процветания», — сказал народный артист России Олег Погудин.

По итогам конкурсной программы лауреатами фестиваля и обладателями главных дипломов и денежных премий стали трио «Без сомнения» (Нижний Тагил), Сергей Подборнов (поселок Суксун), Марина Налимова (Кушва), дуэт Натальи Овчинниковой Ольги Платоновой (Екатеринбург, Новоуральск), Светлана Спесивцева (Озерск). Специальный приз главы города достался Михаилу Гребенникову из Новокузнецка. Полный список победителей опубликован на официальном сайте Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

«Я могу сказать о том, что фестиваль растет: ширится его география, творческий диапазон и профессионализм. Мне кажется, что сегодня фестиваль стал действительно очень важной частью культурной жизни не только Нижнего Тагила, но и всей Свердловской области», — сказал композитор, драматург, музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области и председатель жюри фестиваля-конкурса Александр Пантыкин