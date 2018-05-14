Есенин, Островский и Нарекаци: куда сходить на неделе 

Утамаро, Хиросигэ, Тоёкуни: «Япония: укиё-э — плывущий мир»
Дата: 10 мая — 10 августа
Время: 11:00–18:00 Место: Дом Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9)
Возрастные ограничения: 18+
В Доме Бурганова можно посетить выставку цветных японских гравюр XVIII–XIX веков на дереве, или укиё-э (в переводе с японского — «плывущий мир»). Они были популярны у европейских коллекционеров и художников начала XX века. Среди почитателей оказались Клод Моне, Эдгар Дега, Винсент Ван Гог, Огюст Ренуар и другие.
В основном на гравюрах изображали женщин и актеров, а позже авторы начали работать в такой же манере с пейзажами, цветами и птицами, сценами из мифологии и истории.
Работы, представленные на выставке, — из личной коллекции Александра Бурганова. В его собрании встречаются крупные серии графических листов авторства Утамаро, Хиросигэ, Тоёкуни, Эйзена и других графиков.
По классике: «Островский в Доме Островского»
Дата: 11–17 мая Время: 19:00–21:00 Место: Государственный академический Малый театр России (Театральный проезд, дом 1)
Возрастные ограничения: 12+
В Малом театре проходит фестиваль «Островский в Доме Островского». До 17 мая включительно москвичи и туристы могут увидеть постановки по произведениям классика.
Так, 14 мая Рыбинский драматический театр представит спектакль «Волки и овцы» (режиссер-постановщик Петр Орлов). 15 мая на сцене «Нашла коса на камень» Московского губернского театра (режиссер-постановщик Сергей Безруков).
Свою версию спектакля «Волки и овцы» покажет и Нижегородский академический театр драмы имени Максима Горького (режиссер-постановщик Алла Решетникова). Его можно будет увидеть 16 мая. А закроют фестиваль 17 мая спектаклем «Не все коту масленица» Рижского русского театра имени Михаила Чехова (режиссер-постановщик Игорь Коняев).
Билеты на спектакли можно приобрести на сайте театра.
На стихи Нарекаци: «Концерт для хора» Альфреда Шнитке
Дата: 15 мая Время: 19:00–21:00 Место: Московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2)
Возрастные ограничения: 12+
Услышать музыку Альфреда Шнитке на стихи Григора Нарекаци можно будет на концерте, который даст камерный хор «Новой оперы» под управлением дирижера и хормейстера Юлии Сенюковой. Он пройдет в рамках фестиваля хоровой музыки «Иное. 3».
Советский и немецкий композитор Альфред Шнитке написал «Концерт для хора» в 1985 году на основе «Книги скорбных песнопений» армянского поэта и богослова Григора Нарекаци. Произведение создано во второй половине X века и состоит из 95 глав-молитв, обращенных к Богу.
Фестиваль «Иное» — это проект режиссера Алексея Вэйро и главного хормейстера «Новой оперы» Юлии Сенюковой. Впервые он был проведен в 2016 году.
Билеты можно купить на сайте театра.
Старинные особняки и усадьбы: фотовыставка «Московское наследие»
Дата: 15 мая — 6 июня
Место: Тверской бульвар, дом 2 Возрастные ограничения: 0+
На Тверском бульваре перед главным зданием информационного агентства России ТАСС открывается фотовыставка «Московское наследие», которая организована в рамках Дней исторического и культурного наследия.
С 15 мая по 6 июня здесь можно будет увидеть двадцать ярких фотографий с изображениями памятников архитектуры — старинных особняков, усадеб, памятников, церквей. Все они получили вторую жизнь после реставрации.
Впервые на сцене: спектакль «Текст»
Дата: 15 и 16 мая Время: 19:00–21:00 Место: Театр имени М. Н. Ермоловой (Тверская улица, дом 5/6)
Возрастные ограничения: 18+
В Театре имени М. Н. Ермоловой состоится премьера спектакля в жанре кибернуар по роману Дмитрия Глуховского «Текст». Произведение автора бестселлеров «Метро 2033» и «Метро 2034» на театральной сцене поставили впервые.
Главный герой — студент-филолог — возвращается в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия произошел технологический скачок, гаджеты стали вторым «я» человека. Так случилось, что в руках студента оказывается сотовый его обидчика, лейтенанта ФСКН, который семь лет назад по ложному обвинению отправил его за решетку. Главный герой начинает жить за другого человека, используя лишь его телефон.
Режиссер-постановщик спектакля — трижды номинант «Золотой маски» Максим Диденко. В ролях Илья Маланин, Егор Харламов, Кристина Асмус, Дарья Мельникова и другие.
Билеты можно приобрести к кассе и на сайте театра.
«Великие имена»: концерт в музее
Дата: 17 мая Время: 19:00–21:00 Место: Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)
Возрастные ограничения: 6+
В музее А. Н. Скрябина пройдет концерт «Великие имена» с участием известного музыканта, пианиста, лауреата многочисленных международных конкурсов, народного артиста Татарстана Рэма Урасина. Его выступление входит в программу XIV российско-польского фестиваля «Молодежная академия искусств. Опыт молодежной дипломатии».
Перед концертом в выставочном зале музея состоится открытие выставки молодых российских и польских художников.
Вход на мероприятия бесплатный, количество мест ограниченно. Подробности по телефону: +7 (499) 241-19-01.
О жизни монахов: премьера фильма «Шафрановое сердце»
Дата: 18 мая Время: 19:00–22:00 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109)
Возрастные ограничения: 0+
В кинотеатре «Космос» состоится премьера художественно-документального фильма Павла Маклая «Шафрановое сердце». Это история про мальчика Лобсанга, которого отдали в монахи против его воли. Такое часто встречается в бедных тибетских семьях. Лобсанг держится особняком и совершает несколько попыток побега. Его учитель из сострадания создает карту-квест с восьмью загадками, разгадав которые маленький монах сможет вернуться домой. Распутывая нити головоломки, Лобсанг находит путь домой, обретает новых друзей и принимает свое первое взрослое решение.
Фильм о жизни буддийских монахов создавался более трех лет. Съемки проходили в настоящем тибетском монастыре Дрепунг Гоманга в индийском штате Карнатака.
Над саундтреком к фильму работали многие музыканты, в том числе Андрей Запорожец, участник групп 5’nizza и SunSay.
В условной комнате: «Пока кричат совы»
Дата: 19 мая Время: 19:00–20:00 Место: центр творческих индустрий «Фабрика», цех отделки (Переведеновский переулок, дом 18)
Возрастные ограничения: 0+
В центре творческих индустрий «Фабрика» в рамках акции «Ночь в музее» состоится перформанс художника и дизайнера одежды Венеры Казаровой «Пока кричат совы».
Цель перформанса — показать жизнь современного общества в мире, перенасыщенном информацией. Само действие происходит в условной комнате на фоне ленты новостей. Мероприятие начнется в 19:00. Вход бесплатный.
Атмосфера 1960-х: «Оттепель. Есенин. Возвращение»
Дата: 19 мая Время: 20:00–23:00 Место: Музей Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2)
Возрастные ограничения: 0+
Музей Есенина приглашает погрузиться в атмосферу 1960-х годов. В рамках акции «Ночь в музее» москвичей и туристов ждет представление «Оттепель. Есенин. Возвращение». В программе вечера — показ эпизодов фильмов («Я шагаю по Москве», «Июльский дождь», «Кавказская пленница», «Застава Ильича», «Пес Барбос и необыкновенный кросс», «Самогонщики» и других), поэтические чтения, историко-литературная викторина «Кукуруза», аудиоинсталляция «Хрущев и оттепельные поэты», а также музыкально-поэтическое театрализованное представление.
В конце 1950-х годов имя Сергея Есенина вновь ярко начинает звучать в официальной советской литературе. Заново осмысленная поэзия Серебряного века оказывает огромное влияние на молодых поэтов-шестидесятников — Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину, Роберта Рождественского, Булата Окуджаву и Геннадия Шпаликова.
Вход на мероприятие бесплатный.
Дядя Федор, пес и кот: показы любимых мультфильмов
Дата: 20 мая Время: 11:00–13:00 Место: сеть кинотеатров «Москино» (Тверской бульвар, дом 2)
Возрастные ограничения: 0+
В сети кинотеатров «Москино» покажут любимые всем с детства мультфильмы про деревню Простоквашино и ее жителей.
Зрители увидят трилогию о Дяде Федоре, коте Матроскине, псе Шарике и почтальоне Печкине: «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980), «Зима в Простоквашино» (1984). Также представят новую серию мультфильма «Возвращение в Простоквашино» (2018). Она посвящена памяти народного артиста Советского Союза Олега Табакова, озвучившего Матроскина. Теперь кот говорит голосом сына Олега Табакова, Антона. Гарик Сукачев озвучил Шарика, маму Дяди Федора — Юлия Меньшова, а Печкина — Иван Охлобыстин.
Мультфильмы покажут 20 мая в 11:00 в кинотеатрах «Вымпел» (малый зал), «Искра» (малый зал), «Молодежный» (малый зал), «Полет» (малый зал) и «Тула» (средний зал).