Есенин, Островский и Нарекаци: куда сходить на неделе

Утамаро, Хиросигэ, Тоёкуни: «Япония: укиё-э — плывущий мир»

Дата: 10 мая — 10 августа

Время: 11:00–18:00 Место: Дом Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9)

Возрастные ограничения: 18+

В основном на гравюрах изображали женщин и актеров, а позже авторы начали работать в такой же манере с пейзажами, цветами и птицами, сценами из мифологии и истории.

Работы, представленные на выставке, — из личной коллекции Александра Бурганова . В его собрании встречаются крупные серии графических листов авторства Утамаро, Хиросигэ, Тоёкуни, Эйзена и других графиков.

По классике: «Островский в Доме Островского»

Дата: 11–17 мая Время: 19:00–21:00 Место: Государственный академический Малый театр России (Театральный проезд, дом 1)

Возрастные ограничения: 12+

В Малом театре проходит фестиваль «Островский в Доме Островского». До 17 мая включительно москвичи и туристы могут увидеть постановки по произведениям классика.

Так, 14 мая Рыбинский драматический театр представит спектакль «Волки и овцы» (режиссер-постановщик Петр Орлов ). 15 мая на сцене «Нашла коса на камень» Московского губернского театра (режиссер-постановщик Сергей Безруков).

Свою версию спектакля «Волки и овцы» покажет и Нижегородский академический театр драмы имени Максима Горького (режиссер-постановщик Алла Решетникова ). Его можно будет увидеть 16 мая. А закроют фестиваль 17 мая спектаклем «Не все коту масленица» Рижского русского театра имени Михаила Чехова (режиссер-постановщик Игорь Коняев ).

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте театра.

На стихи Нарекаци: «Концерт для хора» Альфреда Шнитке

Дата: 15 мая Время: 19:00–21:00 Место: Московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2)

Возрастные ограничения: 12+

Услышать музыку Альфреда Шнитке на стихи Григора Нарекаци можно будет на концерте, который даст камерный хор «Новой оперы» под управлением дирижера и хормейстера Юлии Сенюковой. Он пройдет в рамках фестиваля хоровой музыки «Иное. 3».

Советский и немецкий композитор Альфред Шнитке написал «Концерт для хора» в 1985 году на основе «Книги скорбных песнопений» армянского поэта и богослова Григора Нарекаци. Произведение создано во второй половине X века и состоит из 95 глав-молитв, обращенных к Богу.

Фестиваль «Иное» — это проект режиссера Алексея Вэйро и главного хормейстера «Новой оперы» Юлии Сенюковой. Впервые он был проведен в 2016 году.

Билеты можно купить на сайте театра.

Старинные особняки и усадьбы: фотовыставка «Московское наследие»

Дата: 15 мая — 6 июня

Место: Тверской бульвар, дом 2 Возрастные ограничения: 0+

На Тверском бульваре перед главным зданием информационного агентства России ТАСС открывается фотовыставка «Московское наследие», которая организована в рамках Дней исторического и культурного наследия.

С 15 мая по 6 июня здесь можно будет увидеть двадцать ярких фотографий с изображениями памятников архитектуры — старинных особняков, усадеб, памятников, церквей. Все они получили вторую жизнь после реставрации.

Впервые на сцене: спектакль «Текст»

Дата: 15 и 16 мая Время: 19:00–21:00 Место: Театр имени М. Н. Ермоловой (Тверская улица, дом 5/6)

Возрастные ограничения: 18+

В Театре имени М. Н. Ермоловой состоится премьера спектакля в жанре кибернуар по роману Дмитрия Глуховского «Текст». Произведение автора бестселлеров «Метро 2033» и «Метро 2034» на театральной сцене поставили впервые.

Главный герой — студент-филолог — возвращается в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия произошел технологический скачок, гаджеты стали вторым «я» человека. Так случилось, что в руках студента оказывается сотовый его обидчика, лейтенанта ФСКН , который семь лет назад по ложному обвинению отправил его за решетку. Главный герой начинает жить за другого человека, используя лишь его телефон.

Билеты можно приобрести к кассе и на сайте театра.

«Великие имена»: концерт в музее

Дата: 17 мая Время: 19:00–21:00 Место: Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)

Возрастные ограничения: 6+

В музее А. Н. Скрябина пройдет концерт «Великие имена» с участием известного музыканта, пианиста, лауреата многочисленных международных конкурсов, народного артиста Татарстана Рэма Урасина. Его выступление входит в программу XIV российско-польского фестиваля «Молодежная академия искусств. Опыт молодежной дипломатии».

Перед концертом в выставочном зале музея состоится открытие выставки молодых российских и польских художников.

Вход на мероприятия бесплатный, количество мест ограниченно. Подробности по телефону: +7 (499) 241-19-01.

О жизни монахов: премьера фильма «Шафрановое сердце»

Дата: 18 мая Время: 19:00–22:00 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109)

Возрастные ограничения: 0+

В кинотеатре «Космос» состоится премьера художественно-документального фильма Павла Маклая «Шафрановое сердце». Это история про мальчика Лобсанга, которого отдали в монахи против его воли. Такое часто встречается в бедных тибетских семьях. Лобсанг держится особняком и совершает несколько попыток побега. Его учитель из сострадания создает карту-квест с восьмью загадками, разгадав которые маленький монах сможет вернуться домой. Распутывая нити головоломки, Лобсанг находит путь домой, обретает новых друзей и принимает свое первое взрослое решение.

Фильм о жизни буддийских монахов создавался более трех лет. Съемки проходили в настоящем тибетском монастыре Дрепунг Гоманга в индийском штате Карнатака.

Над саундтреком к фильму работали многие музыканты, в том числе Андрей Запорожец , участник групп 5’nizza и SunSay.

В условной комнате: «Пока кричат совы»

Дата: 19 мая Время: 19:00–20:00 Место: центр творческих индустрий «Фабрика», цех отделки (Переведеновский переулок, дом 18)

Возрастные ограничения: 0+

В центре творческих индустрий «Фабрика» в рамках акции «Ночь в музее» состоится перформанс художника и дизайнера одежды Венеры Казаровой «Пока кричат совы».

Цель перформанса — показать жизнь современного общества в мире, перенасыщенном информацией. Само действие происходит в условной комнате на фоне ленты новостей. Мероприятие начнется в 19:00. Вход бесплатный.

Атмосфера 1960-х: «Оттепель. Есенин. Возвращение»

Дата: 19 мая Время: 20:00–23:00 Место: Музей Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2)

Возрастные ограничения: 0+

Музей Есенина приглашает погрузиться в атмосферу 1960-х годов. В рамках акции «Ночь в музее» москвичей и туристов ждет представление «Оттепель. Есенин. Возвращение». В программе вечера — показ эпизодов фильмов («Я шагаю по Москве», «Июльский дождь», «Кавказская пленница», «Застава Ильича», «Пес Барбос и необыкновенный кросс», «Самогонщики» и других), поэтические чтения, историко-литературная викторина «Кукуруза», аудиоинсталляция «Хрущев и оттепельные поэты», а также музыкально-поэтическое театрализованное представление.

Вход на мероприятие бесплатный.

Дядя Федор, пес и кот: показы любимых мультфильмов

Дата: 20 мая Время: 11:00–13:00 Место: сеть кинотеатров «Москино» (Тверской бульвар, дом 2)

Возрастные ограничения: 0+

В сети кинотеатров «Москино» покажут любимые всем с детства мультфильмы про деревню Простоквашино и ее жителей.

Мультфильмы покажут 20 мая в 11:00 в кинотеатрах «Вымпел» (малый зал), «Искра» (малый зал), «Молодежный» (малый зал), «Полет» (малый зал) и «Тула» (средний зал).