Пять вечеров: с «Аквариумом», магией и музыкой среди звёзд

Понедельник, 14 мая Группа «Аквариум»

В это сложно поверить, но «Аквариуму» — 45! Но культовый персонаж Борис Гребенщиков , которого называют отцом русского рока, шагает в ногу со временем, его творчество актуально, у него своя армия поклонников. В Нижний Новгород БГ приедет со своим коллективом, в котором играют: бас-гитарист Александр Титов , начавший играть в «Аквариуме» еще в 1983 году, гитарист Алексей Зубарев , сотрудничающий с Гребенщиковым с 1992 года, скрипач Андрей Суротдинов , пришедший в его группу три года спустя, а также два ирландца — флейтист Брайан Финнеган и барабанщик Лиам Брэдли. На перкуссии Борису Гребенщикову аккомпанирует его сын Глеб. (16+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00. Цена: 2000–3800 руб.

Создаём музыку вместе!

Тем, кто хочет расслабиться и порелаксировать вечером понедельника, нужно посетить нетрадиционное музыкальное занятие. Обрести гармонию с собой вам поможет звучание необычных музыкальных инструментов: бамбуковых флейт, калимб, колокольчиков, гуслей… Вы научитесь создавать красивые созвучия — из ноток этих инструментов и звучания пауз, из умения слушать друг друга и звучать вместе. И вместе с этим расслабите напряжённые эмоции, мысли и чувства! Если вы захотите принести с собой собственные инструменты — это только приветствуется. (16+)

Где: «Артфоника», ул. Ульянова, д. 52, театр-школа «Образ». Во сколько: 18:30. Цена: от 100 руб.

Вторник, 15 мая Спектакль «Твоя Катя»

Пьеса нижегородского драматурга Нины Прибутковской основана на переписке Алексея Максимовича Пешкова и его жены Екатерины Волжиной — первой и официально единственной жены. Письма были любезно предоставлены театру правнучкой Максима Горького Екатериной Александровной Пешковой. Они никогда и нигде не публиковалась. Это эксклюзивный материал, с которым зрители познакомятся впервые. Откроют для себя в нашем великом земляке отчасти нового человека… Часть писем была сожжена Екатериной Волжиной, а часть чудом сохранилась. Документальная переписка вырастает до художественного обобщения и становится историей о любви Женщины к Мужчине. К Мужчине — талантливому, к Мужчине — личности, к Мужчине — великому писателю, к Мужчине сложному и… несчастному. (12+)

Где: Театр драмы, ул. Б. Покровская, 13; основной зал — камерная сцена. Во сколько: 18:30. Цена: 400–500 руб.

Непосредственные чтения

Современная драма — это не только чернуха, мат и безысходность. В этом уверены участники творческого объединения «Нетеатр» — и готовы убедить вас. Они приглашают всех нижегородцев на чтение и обсуждение современной драмы. На чтениях вы непосредственно познакомитесь с пьесами современных драматургов, которые действительно стоит услышать, поставить, увидеть. А если вам не понравится — организаторы обещают деньги! (16+)

Где: «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10. Во сколько: 19:00. Цена: 150 руб.

Среда, 16 мая Премьера фильма «Имя ему Легион»

В ограниченный показ выходит полнометражная версия первого сезона криминального сериала, снятого в Нижнем Новгороде. И в самый первый день его можно будет увидеть абсолютно бесплатно. На экране вы увидите фильм о бандитском Нижнем, в котором снялись как нижегородцы, так и московские актёры. По сюжету, Олег — главный герой, у которого судьба отобрала все, вынужден искать место под солнцем. Он попадает в тайное сообщество «Легион», которое помогает людям в тех ситуациях, когда государство бессильно. Вскоре становится ясно, что благородное сообщество является не чем иным, как новым витком преступности, развивающейся в наше время. (12+)

Где: ЦК «Рекорд», ул. Пискунова, 11. Во сколько: 18:00. Цена: бесплатно по предварительной регистрации.

Вечер магии

Ещё одно интереснейшее мероприятие пройдёт вечером в среду: в одном зале соберутся 9 лучших нижегородских фокусников, которые постоянно совершенствуются и добавляют в шоу новые идеи и фишки. Они подарят зрителям настоящий праздник волшебства! Такую феерию нельзя пропустить! (12+)

Где: SoundHall, ул. Рокоссовского, д. 15б. Во сколько: 19:30. Цена: вход свободный.

Четверг, 17 мая Концерт «Музыка среди звёзд»

Потрясающий концерт готовы подарить нижегородцам «Солисты Нижнего Новгорода» и планетарий: вы сможете услышать «Времена года» Антонио Вивальди в сопровождении полнокупольной программы. Вас очарует круговорот космических пейзажей, а волшебная музыка подарит поистине незабываемое наслаждение. (12+)

Где: Планетарий, ул. Революционная, 20; Большой звёздный зал. Во сколько: 19:30. Цена: 300–500 руб.

Вечер флейтовой музыки

После трудового четверга предлагаем вам отдохнуть душой под чарующие звуки флейты. В этом вам помогут студенты класса старшего преподавателя нижегородской консерватории Егора Рогозина — настоящего гуру этого волшебного духового музыкального инструмента. Обязательно приходите на концерт парами: романтическая атмосфера в зале обеспечена. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00 Цена: вход свободный.

Пятница, 18 мая «Планета трёх капитанов»

Театр Нового Поколения «Зазеркалье» приглашает детей и взрослых на приключенческий спектакль с элементами полнокупольного шоу, который поставлен по мотивам фантастической повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы». По сюжету, десятилетняя школьница Алиса Селезнёва с папой отправляется в экспедицию, чтобы найти инопланетных животных для Московского Космозоопарка. Во время путешествия на другие планеты им предстоит столкнуться с космическими пиратами и спасти из плена отважного капитана Кима… (6+)

Где: Планетарий, ул. Революционная, 20; Большой звёздный зал. Во сколько: 18:00. Цена: 300 руб.