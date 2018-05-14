Как Шекспир встретил свою музу 

В московском театре им. Пушкина состоялась премьера спектакля "Влюбленный Шекспир" по пьесе выдающегося британского драматурга, режиссера Тома Стоппарда. Постановку осуществил художественный руководитель театра Евгений Писарев
История про молодого поэта Шекспира, "брошенного" музой и утратившего способность писать, — известна миллионам зрителей по оскароносному английскому фильму Джона Мэддена "Влюбленный Шекспир" (1998 год, сценарий Тома Стоппарда) В главных ролях снимались: Джозеф Файнс (Шекспир) и Гвинет Пэлтроу (Виола).
Уильям Шекспир встретит любовь в лице обворожительной аристократки Виолы де Лессепс, мечтающей стать актрисой, обожающей поэзию и его сонеты. И вдохновение вернется. И из своих страстных и нежных чувств к этой удивительной девушке, из свиданий, записок, театральных репетиций, потерь и побед влюбленный Шекспир сотворит Ромео и такую пьесу, за которую будут драться управляющие театрами.
Режиссер Евгений Писарев поставил в театре им. Пушкина более десяти спектаклей и не в первый раз обращается к мировой классической драматургии. Был и Шекспир — "Много шума из нечего". И это не удивительно. Актуализированы постановки по шекспировским пьесам, наверное, во всех странах мира. Шекспир не был обделен вниманием в различных жанрах и видах искусства, что не отменяет значимости новых к нему обращений. Да ведь это и не Шекспир, а Том Стоппард, а его "Влюбленный Шекспир" совсем не избалован театральными подмостками. Премьера этой пьесы состоялась в 2014 году в лондонском театре Noel Coward Theatre в постановке режиссера Деклана Доннеллана, с которым сотрудничает театр им. Пушкина. Кстати, Деклан Доннеллан поставил на сцене театра им. Пушкина спектакли "Три сестры", "Двенадцатая ночь", "Мера за меру". Фото: пресс-служба театра им. А. С. Пушкина
По словам Евгения Писарева, он пытался максимально уйти от типажей и стереотипов любимого им фильма "Влюбленный Шекспир". И это получилось, хотя театральная канва строится по знакомому узору, "вышитому" вокруг загадочной личности Уильяма Шекспира и гипотетических обстоятельств сочинения "Ромео и Джульетты", ставшей первой трагедией английского классика. Режиссер построил дополнительную систему знаков, состоящую из многофункциональных декораций, аллюзий, метафор, берущих начало с самого обычного стола, играющего "роль" ложи, лодки под парусом, сцены. Художник-сценограф Зиновий Марголин сочинил огромную круглую конструкцию с радиусной раздвижной дверью, за которой скрываются разные пространства: спальня, дворец, паб, балкон, сцена, улица. И всюду Шекспир ищет свою любовь и находит вдохновение. Молодой поэт использует для "Ромео и Джульетты" все, что происходит с ним "в действительности". Комедия "Ромео и Этель, дочь пирата", которую он так и не написал, превращается в трагедию "Ромео и Джульетта". Классическая история, которой "печальней нет на свете", рождается на глазах у зрителей.
В спектакле блестяще соединены сцены из жизни героев с шекспировским текстом, который звучит то как мощный орган с его регистровыми возможностями, то как тихая волшебная свирель. И эта музыка поэзии наполняет фабулу бессмертной жизненной силой. Но главная фишка спектакля — буквальный перенос на сцену театральных фантазий Стоппарда с интригующей, нетерпимой атмосферой закулисья "елизаветинской" Англии. "Влюбленный Шекспир" можно "читать" как увлекательный справочник по английскому театру елизаветинских времен. Вывернутый наизнанку, точнее, увиденный в зеркальном отражении мир театральных отношений с переменой доминирующих сторон, забавен и поучителен. Спектакль насыщен отсылками к шекспировским произведениям, то что-то узнаваемое из "Двух веронцев", то из "Двенадцатой ночи", так что "Влюбленного Шекспира" нельзя считать только комментарием к "Ромео и Джульетте". Театральное прочтение одно пьесы через другую — весьма продуктивно и увлекательно. Хотя финальная сцена в склепе, решенная, как и сотни подобных в традиционном ключе, подчеркивает важность именно этой судьбоносной истории. Фото: пресс-служба театра им. А. С. Пушкина Уильяма Шекспира играют в двух составах два ученика Писарева: Кирилл Чернышенко и Дмитрий Власкин. И в роли Виолы — тоже студентка Писарева — Таисия Вилкова. Она занята в девяти сценах, в женских и мужских образах. В спектакле участвуют около двадцати артистов, и все блестяще владеют синтетическим жанром — поют, танцуют, фехтуют. В характерных ролях убедительно и неожиданно проявили себя: Андрей Кузичев (Кит Марло), Игорь Хрипунов (Мистер Хенслоу), Игорь Теплов (Бербедж), Никита Пирожков (Сэм, Джульетта), Андрей Сухов (Ральф, Кормилица), Тамара Лякина (Королева Елизавета).
Да, пожалуй, все, занятые в спектакле, органичны в своих перевоплощениях. "Влюбленный Шекспир" до краев наполнен молодой энергией исполнителей, раскрашен яркими костюмами (художник по костюмам Виктория Севрюкова), вокальными номерами (композитор Карлис Лацис), танцами (хореографы Альберт Альбертс, Александра Конникова), неожиданными сюжетными поворотами, отчаянными дуэлями, эффектными драками (постановщики боев Андрей Ураев, Григорий Леваков), комичными эпизодами, трогательными любовными сценами и великой поэзией Шекспира.