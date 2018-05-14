Как Шекспир встретил свою музу

В московском театре им. Пушкина состоялась премьера спектакля "Влюбленный Шекспир" по пьесе выдающегося британского драматурга, режиссера Тома Стоппарда . Постановку осуществил художественный руководитель театра Евгений Писарев

Уильям Шекспир встретит любовь в лице обворожительной аристократки Виолы де Лессепс, мечтающей стать актрисой, обожающей поэзию и его сонеты. И вдохновение вернется. И из своих страстных и нежных чувств к этой удивительной девушке, из свиданий, записок, театральных репетиций, потерь и побед влюбленный Шекспир сотворит Ромео и такую пьесу, за которую будут драться управляющие театрами.

Режиссер Евгений Писарев поставил в театре им. Пушкина более десяти спектаклей и не в первый раз обращается к мировой классической драматургии. Был и Шекспир — "Много шума из нечего". И это не удивительно. Актуализированы постановки по шекспировским пьесам, наверное, во всех странах мира. Шекспир не был обделен вниманием в различных жанрах и видах искусства, что не отменяет значимости новых к нему обращений. Да ведь это и не Шекспир, а Том Стоппард, а его "Влюбленный Шекспир" совсем не избалован театральными подмостками. Премьера этой пьесы состоялась в 2014 году в лондонском театре Noel Coward Theatre в постановке режиссера Деклана Доннеллана, с которым сотрудничает театр им. Пушкина. Кстати, Деклан Доннеллан поставил на сцене театра им. Пушкина спектакли "Три сестры", "Двенадцатая ночь", "Мера за меру". Фото: пресс-служба театра им. А. С. Пушкина