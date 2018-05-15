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Алла Довлатова, Екатерина Волкова, Елена Борщева и другие звезды отметили День мамы по японскому календарю
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Алла Довлатова, Екатерина Волкова, Елена Борщева и другие звезды отметили День мамы по японскому календарю 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Организаторами праздника стала компания RHANA (в рамках масштабного проекта «Культура жить», приуроченного к перекрестному году «Россия — Япония»). 13 мая День мамы отмечается в Японии, США и большинстве европейских стран.
Открыли мероприятие торжественными словами и поздравлениями глава корпорации RHANA, академик РАЕН Екатерина Диброва и советник посольства Японии в России Такахаси Масакадзу. В этот день гости насладились выступлением знаменитого скрипача-виртуоза Кодзи Моришита, посмотрели спектакль частного театра С. А. Д. «Щелкунчик в стиле стимпанк» с Кириллом Рубцовым в главной роли, посетили экскурсию по саду и различные мастер-классы, поучаствовали в благотворительной инициативе, организованной фондом «Линия жизни».
Эвелина Блёданс с сыном Семёном
Среди гостей также были радиоведущая Алла Довлатова, светская львица Эвелина Бледанс с сыном Семеном, актриса Екатерина Волкова с детьми, актриса Елена Борщева, дизайнер Алиса Толкачева, советская и российская киноактриса Наталия Белохвостикова, актриса Мария Романова и другие. В атмосфере весеннего праздника звездные мамы с удовольствием делились воспоминаниями о собственных мамах и своем детстве.
«Мама была необыкновенно красивая — такие женщины по улицам не ходили, только на экране могли появиться, »
— вспоминает Алла Довлатова.
С юмором вспомнила свой театральный дебют и Елена Борщева:
«С мамой связано мое первое выступление на сцене. Я пела тогда песню из одного только слова «Мама, мама, мама». Мне было два года — с этого началась моя карьера».
«Летидор» стал информационным партнером праздника.
Фото: пресс-служба мероприятия
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