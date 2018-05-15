Алла Довлатова, Екатерина Волкова, Елена Борщева и другие звезды отметили День мамы по японскому календарю

Организаторами праздника стала компания RHANA (в рамках масштабного проекта «Культура жить», приуроченного к перекрестному году «Россия — Япония»). 13 мая День мамы отмечается в Японии, США и большинстве европейских стран.

Открыли мероприятие торжественными словами и поздравлениями глава корпорации RHANA, академик РАЕН Екатерина Диброва и советник посольства Японии в России Такахаси Масакадзу. В этот день гости насладились выступлением знаменитого скрипача-виртуоза Кодзи Моришита, посмотрели спектакль частного театра С. А. Д. «Щелкунчик в стиле стимпанк» с Кириллом Рубцовым в главной роли, посетили экскурсию по саду и различные мастер-классы, поучаствовали в благотворительной инициативе, организованной фондом «Линия жизни».

«Мама была необыкновенно красивая — такие женщины по улицам не ходили, только на экране могли появиться, »

— вспоминает Алла Довлатова.

С юмором вспомнила свой театральный дебют и Елена Борщева:

«С мамой связано мое первое выступление на сцене. Я пела тогда песню из одного только слова «Мама, мама, мама». Мне было два года — с этого началась моя карьера».

«Летидор» стал информационным партнером праздника.

Фото: пресс-служба мероприятия