Знаменитый японский скрипач станет главной звездой Фестиваля «Таланты Содружества»

Москва, 14 мая. 16 мая суперзвезда японской классической музыки Кодзи Моришита, прибывший в Москву по приглашению корпорации RHANA, примет участие в торжественном открытии фестиваля «Таланты Содружества» и проведет мастер-класс для начинающих музыкантов.

Продолжается перекрестный год «Россия — Япония» и набирает обороты приуроченный к нему масштабный проект «Культура жить. Активное долголетие», в рамках которого уже прошли культурные, научные и благотворительные мероприятия при поддержке Правительства России и Посольства Японии. В мае состоится торжественное открытие V фестиваля «Таланты содружества» на сцене театра «Новая опера». В мероприятии примет участие японский скрипач-виртуоз Кодзи Моришита, прибывший в Москву по личному приглашению Екатерины Дибровой, главы корпорации RHANA.

Вдохновитель и инициатор всего проекта «Культура жить. Активное долголетие», член-корреспондент РАЕН Екатерина Диброва известна своими тесными связями с Японией, где качество и продолжительность жизни стали частью национальной идеи.

Кодзи Моришита — только один из гостей проекта «Культура жить. Активное долголетие». Раньше с перекрестным годом «Россия — Япония» поздравили россиян и пригласили принять участие в мероприятиях проекта знаменитая пианистка Кейко Мацуи, звезда японского современного искусства Эрина Мацуи, танцор, солист Большого театра Морихиро Ивата, легенда театра Кабуки-дза Ямада Мидори и др.

Возвращаясь к Кодзи Моришита, стоит упомянуть, что, начав играть в возрасте Моцарта, в 4 года, Кодзи быстро привлек к себе внимание и, закончив престижную школу Тохо Гакуэн, уехал в США, где в Цинциннати учился у самой мисс Дороти Дилей, известного «тренера талантов». Получив степень и почетную премию, Моришита, решил вернуться в Японию, где много выступает и преподает, параллельно являясь послом японской музыкальной культуры, участвуя в различных фестивалях в США, Германии, Сербии, на Тайване и устраивая мастер-классы.

Кодзи Моришита с удовольствием откликнулся на приглашение корпорации RHANA и приехал в Москву. С нетерпением ожидают выступление скрипача-виртуоза участники фестиваля «Таланты содружества», ведь до концерта (15 мая) они смогут поучаствовать в мастер-классе музыканта и узнать его профессиональные тайны, а также увидеть скрипку, на которой он играет — шедевр венецианского мастера Маттео Гоффриллера, созданный в 1700 году.

Сам фестиваль «Таланты содружества» имени Фуата Мансурова , который проводится при поддержке Правительства Татарстана уже в пятый раз, — эффективная площадка для обмена опытом между начинающими и знаменитыми музыкантами. Здесь при поддержке оркестра театра «Новая Опера» и художественного руководителя фестиваля, дирижера Василия Валитова загораются новые имена классической музыки, таланты из стран СНГ. В юбилейном году мы услышим арфистку Ксению Курлович, скрипачей Елену Малышеву-Джалиль и Михаила Митрофанова-Джалиль — правнуков легендарного поэта-героя Мусы Джалиля , трубачей Ильяса Невретдинова и Евсея Григоренко, пианиста Шамиля Закаева, тенора Руслана Брагара, баса Владимира Кудашева и многих других. Завершит вечер выход на сцену «Новой оперы» молодой суперзвезды оперной сцены, заслуженной артистки России, победительницы конкурса Чайковского, обладательницы «Золотой маски» Альбины Шагимуратовой. Ученица великой Ренаты Скотто , запомнившаяся российским любителям музыки ролями Людмилы в Большом театре и Лючии ди Ламмермур в Татарском театре оперы и балета, исполнит коронную арию всех сопрано O mio babbino caro из оперы Пуччини «Джанни Скикки». Участие же в фестивале такого самобытного исполнителя, каким является Кодзи Моришита, который исполнит «Чардаш» Монти и «Романс» Свенсона, выведет музыкальный форум на новый уровень.

После фестиваля, который с нетерпением ждут все ценители классики, нам предстоят новые мероприятия, подготовленные корпорацией RHANA в рамках проекта «Культура жить. Активное долголетие» и перекрестного года «Россия — Япония».

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