С афиш «У моста» исчезла «Панночка», автор пьесы собирается судиться с худруком театра. Что произошло?

В афише театра «У моста» пермяки теперь не смогут найти название любимой пьесы «Панночка». Вместо нее теперь «Вий» — по названию повести самого Гоголя. А в строке «жанр» указано модное слово «триллер». Куда же делась любимая пермяками «Панночка»?

«Вот есть коми-пермяцкий театр «У моста», — возмутилась драматург Нина Садур — она является автором пьесы, по которой поставлен знаменитый спектакль театра — на своей страничке в соцсети. — Почему-то, вопреки законам русского языка, с ударением на первый слог… Возможно, это местный диалект. Вот играет данный театр мою «Панночку» без малого 30 лет. Из которых платит мне где-то так последние лет пять… Но тут перестал платить вообще…»

Садур устроила настоящий «разбор полетов» одному из любимых пермской публикой режиссеров, пройдясь по художественным «достоинствам» театра и называя режиссера «самодеятельным».

«Вот была «Панночка» (помню первый показ в Москве), — продолжает Садур, — мило содранная Федотовым с гениальной постановки Сергей Женовача. Но та «Панночка» застила умы всему СССР. Так что… Какие претензии к провинциальному самодеятельному театру? Вот лет через 20 я вновь посмотрела пермяцкий вариант «Панночки». Очень славные актёры, колоритные, искренние, а спектакль тихо опустился в жанр убогого ужастика 90-х. Собственно, уровень Женовача удержать самодеятельному режиссёру Сергею Федотову , конечно, невозможно. Простой, неразвитый ум его воспитан местным Институтом культуры. Аттракцион в летнем «Луна-парке», вот во что выродилась «Панночка» Федотова».

Далее Нина Садур и вовсе разоблачает художественного руководителя пермского театра. «Федотов не видит ещё одной вещи… что он смешон. Гомерически, оглушительно смешон. Следуя логике Николая Васильевича Гоголя … у него козак Пацюк с галушками во рту, у нас Серж Федотов со свечкой во рту».

Закончила монолог автор пьесы и вовсе словами о суде.

«Сейчас Федотов подтёр все интернетзаписи, где сообщалось, что «Панночка» была тем спектаклем, с которого начался его театр. Теперь это «Вий» Гоголя. Тут простой расчёт — не платить драматургу (то есть мне). Но этого не будет. Двадцать с лишним лет бесплатной эксплуатации моей пьесы больше не будет, милый Серж. Впереди у нас агенты, юристы и суд со свечкой во рту».

59.ru обратился за комментарием к художественному руководителю театра «У моста» Сергею Федотову.

— Я видел этот пост, но не собираюсь на него отвечать. «Вий» — это совсем другой спектакль, — говорит Сергей Федотов. — Мы полностью отказались от пьесы Нины Садур, потому что месяц назад она потребовала, чтобы мы заключили с ней договор и платили за прокат спектакля процент, который был больше. Нас это не устраивало. И мы сделали новый спектакль. Мы написали инсценировку непосредственно по повести Гоголя «Вий». В спектакле теперь — только текст Гоголя. 28 лет пьеса «Панночка» шла в нашем театре. И все это время мы платили в РАО за авторские права. Слова о том, что мы не платили, — ложь. Я не хочу замечать этот пасквиль и не буду раздувать из этого скандал.

«Спектакль является визитной карточкой театра, — написано о спектакле на сайте театра. — Именно после постановки этого спектакля в 1990 году театр прозвали мистическим и признали за ним право первооткрывателя потустороннего мира на сцене».

Из анонса не совсем понятно, о каком все-таки спектакле идет речь — о «Панночке» или о «Вии». Автор пьесы в описании отсутствует.