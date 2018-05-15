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В Текстильщиках зрителям представят спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова
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В Текстильщиках зрителям представят спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова 

Управа района Текстильщики 47 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградке, 15 мая состоится показ спектакля по мотивам рассказов и стихов Сергея Козлова «Ежик в тумане». Как сообщает пресс-служба культурного центра, вход на спектакль бесплатный.
«Постановка обязательно придется по душе как самым маленьким зрителям, так и взрослым. Ежик, Медвежонок, Заяц, Ослик, Белка и другие жители волшебного леса любят наблюдать за природой, наслаждаются ее красотой и пытаются понять, как «работает» счастье», — поясняется в источнике.
Начало в 18.00. Добавим, что КЦ «Москвич» располагается по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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