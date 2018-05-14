В Нижегородском театре драмы им. М. Горького состоится большая премьера камерного спектакля «ТВОЯ КАТЯ»

В Нижегородском театре драмы им. М. Горького состоится большая премьера камерного спектакля «ТВОЯ КАТЯ»15 и 17 мая состоится «вторая» премьера камерного спектакля «ТВОЯ КАТЯ» уже на сцене Нижегородского театра драмы им. М. Горького.

Премьера камерного спектакля «ТВОЯ КАТЯ» по пьесе нижегородского драматурга Нины ПРИБУТКОВСКОЙ в постановке Ирины ЗУБЖИЦКОЙ , состоялась в марте в Литературном музее им. М. Горького. Напомним, что спектакль основан на переписке Алексея Максимовича Пешкова и его жены Екатерины Волжиной — первой и официально единственной жены. Письма были любезно предоставлены театру правнучкой Максима Горького Екатериной Александровной Пешковой. Они никогда и нигде не публиковалась. Постановка приурочена к 150-летию Максима Горького.

«Алешка, вдруг и твою переписку печатать станут, ведь — это подло, как подумаешь хорошенько. Человек пишет интимные письма, а умер — они делаются достоянием всех», — писала Екатерина Пешкова…

«Екатерина Пешкова уничтожила все письма, которые писала Горькому. Эти письма мне передала ее правнучка, они, видимо, уцелели случайно. Не знаю, сделала ли я правильно, выстраивая из этих чудом уцелевших писем, историю любви. Обыкновенная история мужчины и женщины, в которой один любил, потом разлюбил и стал свободным, а другой — терпел любовь, как больной терпит опухоль внутри себя. И была бы эта история о любящих и нелюбящих — собственностью двоих, если бы однажды эти двое не переехали из обыкновенной жизни в Историю. Так что, прошу прощения у Екатерины Павловны, за то, что без разрешения… Но с искренними чувствами…», — отвечает драматург Нина Прибутковская из дня сегодняшнего.

Уверены, кто успел посмотреть спектакль в Литературном музее им. М. Горького благодарят судьбу, что часть писем сохранилась, благодарят драматурга, режиссера и артистов Олега ШАПКОВА Ольгу БЕРЕГОВУ , которые создали спектакль «Твоя Катя».

Письма удивительные. Перед нами не совсем привычный Горький… Нежный, страстный, терзающий. Как мило влюбленные называли друг друга в самом начале, в момент зарождения любви: «Дитятко мое»…

Но никто из нас уже никогда не узнает, с какой интонацией писали эти письма Алексей и Екатерина Пешковы друг другу, что при этом творилось в их душах, что они реально чувствовали, что их больше всего волновало, беспокоило, в какой обстановке, атмосфере они находились, в каком настроении… Мы можем только догадываться об этом, фантазировать, поставить спектакль о любви Женщины к Мужчине — к Мужчине талантливому, сложному, противоречивому. И при всей публичности — одинокому.

Драматург Нина Прибутковская рассказала, как она работала над пьесой, как ей пришлось погрузиться в судьбу писателя и драматурга, стать отшельником почти на полгода… Нина Юрьевна еще раз сама убедилась: «Талантливый человек — всегда одинокий. Талант — это еще и боль…». Спектакль «Твоя Катя» и об этом тоже…

Несмотря на документальную основу спектакля, постановка вырастает до художественных обобщений, с одной стороны, а с другой стороны, становится пронзительной историей об отношениях мужчины и женщины. Историей любви… Любви Женщины — первой и единственной, безусловной и вечной. Любви Мужчины — жаркой, пылающей, безумной, бесконечно нежной, но ускользающей.

Блестящий актерский дуэт Олега Шапкова (лауреата «Золотой маски — 2018») и заслуженной артистки Ольги Береговой! Насколько тонко и точно они передают эту трепетность зарождения чувства, насколько зашкаливает их человеческие страсти, насколько воздушна их нежность… Иногда нам смешно, иногда бесконечно грустно. Спектакль почти интимный. И, порой, возникает ощущение, что будто подсматриваешь за чужой жизнью, но начинаешь сопереживать героям: такому большому, страстному, противоречивому, с мающейся душой, восторженному, талантливому, одинокому, несчастному Алексею и нежной, волнующейся, беспокойной, верной, красивой, с разрывающимся от любви сердцем, смешливой, мудрой Екатерине.