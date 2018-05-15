Мединский отказался от гонорара за спектакль по его роману «Стена»

Ранее некоторые СМИ писали, что Мединский получил гонорар в размере 920 тысяч рублей и 8% от продажи билетов на спектакль.

"Когда мы обратились к Владимиру Мединскому с предложением о сотрудничестве, он сразу отказался от гонорара. И принял решение направить средства в Смоленск, на восстановление крепостной стены (уникального памятника истории и культуры, вокруг которого разворачиваются главные события романа и спектакля — ред.). Был заключен договор с региональным отделением РВИО в Смоленске, которому мы и перечисляем деньги", — рассказала Михайлова.

Российское военно-историческое общество (РВИО) — общественно-государственная федерального масштаба, у которой существуют отделения в 83 регионах России.

К эпохе Смутного времени Малый театр обращался много раз — выпущено более 30 постановок за всю историю театра. И для режиссера Бейлиса это не первое обращение к этому периоду русской истории. Сегодня в репертуаре театра в его постановке идет спектакль «Царь Борис» — последняя часть трилогии Алексея Толстого , где главную роль играет народный артист России Валерий Афанасьев . Именно этого актера режиссер пригласил в спектакль «Смута. 1609-1611 гг» на роль воеводы Смоленска Михаила Шеина.