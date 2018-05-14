23 мая состоится мировая премьера оперы Алексея Чернакова «Вещий сон»

В основу либретто легла подлинная история жизни и любви Маргариты Тучковой , основательницы Спасо-Бородинского монастыря (в дальнейшем — игуменьи Марии), и героя Отечественной войны 1812 года генерала Александра Тучкова, погибшего в сражении на Бородинском поле.

"Меня глубоко тронула эта история, которую я впервые услышал в Спасо-Бородинском монастыре, — рассказывает автор оперы Алексей Чернаков. — Когда приезжаешь в Бородино, всегда ощущаешь живое дыхание истории, осознаешь, что все это происходило совсем рядом. И хотя уже более 200 лет прошло с тех пор, понимаешь, что люди, которые отдали самое ценное — саму жизнь свою ради России, были такие же, как мы, — не какие-то былинные герои. Они тоже хотели жить, тоже хотели любви, счастья, но в тяжелый для страны момент принесли все это в жертву, как генерал Александр Тучков, который совершил подвиг в этом сражении. Бородинское поле — это огромная трагедия: столько погибших!.. И вдруг близко-близко видишь ужас смерти одного человека — для другого. Маргарита остается жить на месте гибели мужа: сначала в сторожке, затем там же основывает приют для обездоленных, передает все деньги на строительство монастыря, принимает постриг, становится игуменьей Марией. Все свои силы она отдает делу помощи нуждающимся и молитвам за погибших. Это жизненный подвиг Маргариты кажется мне продолжением ратного подвига ее мужа Александра. Когда в консерватории был объявлен конкурс, я решил участвовать. Стали искать сюжет и вспомнили о нашей поездке в Бородино, об испытанном потрясении, и это было как открытие! К тому же в этом сюжете есть все для спектакля, ничего и придумывать не нужно. Но самое главное — в том, что это наша живая история, в ней все настоящее и все истинное! Для меня это было решающим моментом". Алексей Чернаков. Фото: alexeychernakov.com Пролог и эпилог оперы — это практически одна сцена, которая происходит в келье Спасо-Бородинского монастыря. В ночь перед парадом войск на Бородинском поле Игуменья Мария перечитывает письма Александра, слышит его голос, вспоминает счастье любви и боль утраты. А утром она готовится к торжественному событию и слышит звуки полковых сигналов, на фоне которых во всю мощь звучит «Вечная память, вечная слава».

Основное действие оперы — это несколько картин из жизни Маргариты и Александра. Вот они знакомятся в доме родителей Маргариты, где на званом вечере исполняется французская песня. Однако Александр покорен старой русской песней (Алексей Чернаков использовал здесь народный текст) в исполнении Маргариты, и влюбляется в ее голос.

Центральная сцена оперы — счастливая семейная жизнь, дуэт «Как же здесь хорошо» полон безмятежной гармонии, любви и душевного единения. И вдруг — ужасный вещий сон, в котором Маргарита слышит жуткое пророчество о гибели Александра при Бородино. И наконец, страшная сцена на Бородинском поле, где крестьяне разбирают горы трупов, и из рассказа монаха Маргарита узнает о героическом подвиге Александра. Алексей Чернаков. Фото: alexeychernakov.com Центральные партии Маргариты и Александра исполнят молодые талантливые певцы, лауреаты международных конкурсов, солисты Московского академического театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Анна Половинкина (сопрано) и Кирилл Капачинских (бас). В роли отца Маргариты — солист музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Овчинников (бас). Партию монаха Лужецкого монастыря исполнит приглашенный солист Государственного академического Большого театра России Николай Ефремов (баритон). В других партиях задействованы контртенор Василий Хорошев (приглашенный солист Государственной оперы Франкфурта-на-Майне, Лозанской оперы, Венской оперы театра Ан дер Вин), Андрей Архипов (бас), Ольга Сидоренко (меццо-сопрано). Особо важную роль в опере играет хор, который появляется в самых драматичных моментах оперы. Он исполняет совершенно разные по характеру партии — от дьявольских хихиканий и скандирования в сцене сна до поминальной молитвы и трагических стенаний в стихире «Зряще мя безгласна» на канонический текст из заупокойной службы, от грубоватых хоровых речитативов крестьян в сцене на Бородинском поле до возвышенно мощной Славы в эпилоге.

Анна Половинкина (сопрано). Фото: nevesta.info

Для исполнения этой сложной партитуры объединились два коллектива: Молодежный синодальный хор и Молодежный камерный хор научно-творческого центра церковной музыки при Московской консерватории (художественные руководители: заслуженный артист РФ Алексей Пузаков и Михаил Котельников). Постановкой оперы руководит лауреат Премии Правительства РФ , режиссер, музыкант, художественный руководитель музыкального театра МВЦ «Solveig» Радомира Красавина. Зрителей ожидает непривычное концертное исполнение с элементами театрального действа и использованием видеодекораций.

Кирилл Капачинских (бас). Фото: stanmus.ru И, конечно, основная работа над исполнением оперы легла на Симфонический оркестр Московской консерватории под управлением известного дирижера Вячеслава Валеева , ставшего одним из главных инициаторов этой премьеры.