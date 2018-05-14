23 мая состоится мировая премьера оперы Алексея Чернакова «Вещий сон» 

В основу либретто легла подлинная история жизни и любви Маргариты Тучковой, основательницы Спасо-Бородинского монастыря (в дальнейшем — игуменьи Марии), и героя Отечественной войны 1812 года генерала Александра Тучкова, погибшего в сражении на Бородинском поле.
"Меня глубоко тронула эта история, которую я впервые услышал в Спасо-Бородинском монастыре, — рассказывает автор оперы Алексей Чернаков. — Когда приезжаешь в Бородино, всегда ощущаешь живое дыхание истории, осознаешь, что все это происходило совсем рядом. И хотя уже более 200 лет прошло с тех пор, понимаешь, что люди, которые отдали самое ценное — саму жизнь свою ради России, были такие же, как мы, — не какие-то былинные герои. Они тоже хотели жить, тоже хотели любви, счастья, но в тяжелый для страны момент принесли все это в жертву, как генерал Александр Тучков, который совершил подвиг в этом сражении. Бородинское поле — это огромная трагедия: столько погибших!.. И вдруг близко-близко видишь ужас смерти одного человека — для другого. Маргарита остается жить на месте гибели мужа: сначала в сторожке, затем там же основывает приют для обездоленных, передает все деньги на строительство монастыря, принимает постриг, становится игуменьей Марией. Все свои силы она отдает делу помощи нуждающимся и молитвам за погибших. Это жизненный подвиг Маргариты кажется мне продолжением ратного подвига ее мужа Александра. Когда в консерватории был объявлен конкурс, я решил участвовать. Стали искать сюжет и вспомнили о нашей поездке в Бородино, об испытанном потрясении, и это было как открытие! К тому же в этом сюжете есть все для спектакля, ничего и придумывать не нужно. Но самое главное — в том, что это наша живая история, в ней все настоящее и все истинное! Для меня это было решающим моментом". Алексей Чернаков. Фото: alexeychernakov.com Пролог и эпилог оперы — это практически одна сцена, которая происходит в келье Спасо-Бородинского монастыря. В ночь перед парадом войск на Бородинском поле Игуменья Мария перечитывает письма Александра, слышит его голос, вспоминает счастье любви и боль утраты. А утром она готовится к торжественному событию и слышит звуки полковых сигналов, на фоне которых во всю мощь звучит «Вечная память, вечная слава».
Основное действие оперы — это несколько картин из жизни Маргариты и Александра. Вот они знакомятся в доме родителей Маргариты, где на званом вечере исполняется французская песня. Однако Александр покорен старой русской песней (Алексей Чернаков использовал здесь народный текст) в исполнении Маргариты, и влюбляется в ее голос.
Центральная сцена оперы — счастливая семейная жизнь, дуэт «Как же здесь хорошо» полон безмятежной гармонии, любви и душевного единения. И вдруг — ужасный вещий сон, в котором Маргарита слышит жуткое пророчество о гибели Александра при Бородино. И наконец, страшная сцена на Бородинском поле, где крестьяне разбирают горы трупов, и из рассказа монаха Маргарита узнает о героическом подвиге Александра. Алексей Чернаков. Фото: alexeychernakov.com Центральные партии Маргариты и Александра исполнят молодые талантливые певцы, лауреаты международных конкурсов, солисты Московского академического театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Анна Половинкина (сопрано) и Кирилл Капачинских (бас). В роли отца Маргариты — солист музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Овчинников (бас). Партию монаха Лужецкого монастыря исполнит приглашенный солист Государственного академического Большого театра России Николай Ефремов (баритон). В других партиях задействованы контртенор Василий Хорошев (приглашенный солист Государственной оперы Франкфурта-на-Майне, Лозанской оперы, Венской оперы театра Ан дер Вин), Андрей Архипов (бас), Ольга Сидоренко (меццо-сопрано). Особо важную роль в опере играет хор, который появляется в самых драматичных моментах оперы. Он исполняет совершенно разные по характеру партии — от дьявольских хихиканий и скандирования в сцене сна до поминальной молитвы и трагических стенаний в стихире «Зряще мя безгласна» на канонический текст из заупокойной службы, от грубоватых хоровых речитативов крестьян в сцене на Бородинском поле до возвышенно мощной Славы в эпилоге.
Анна Половинкина (сопрано). Фото: nevesta.info
Для исполнения этой сложной партитуры объединились два коллектива: Молодежный синодальный хор и Молодежный камерный хор научно-творческого центра церковной музыки при Московской консерватории (художественные руководители: заслуженный артист РФ Алексей Пузаков и Михаил Котельников). Постановкой оперы руководит лауреат Премии Правительства РФ, режиссер, музыкант, художественный руководитель музыкального театра МВЦ «Solveig» Радомира Красавина. Зрителей ожидает непривычное концертное исполнение с элементами театрального действа и использованием видеодекораций.
Кирилл Капачинских (бас). Фото: stanmus.ru И, конечно, основная работа над исполнением оперы легла на Симфонический оркестр Московской консерватории под управлением известного дирижера Вячеслава Валеева, ставшего одним из главных инициаторов этой премьеры.
Проект проходит при поддержке видных деятелей культуры: ректора Московской государственной консерватории профессора Александра Соколова, композитора, народного артиста РФ, художественного руководителя Московской филармонии, заведующего кафедрой сочинения Московской консерватории профессора Александра Чайковского. Вячеслав Валеев (дирижёр). Фото: tribuna.mosconsv.ru