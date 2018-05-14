У звезды «Шерлока Холмса» выявили тяжелейший рак 

У блистательного кино и театрального актера Бориса Клюева обнаружили рак легких. Впрочем, по словам одного из источников, врачи пока лишь подозревают тяжёлую болезнь. Появилась противоречивая информация о здоровье народного артиста России Бориса Клюева, который известен широким зрителям по запоминающимся ролям в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить». По одним источникам, врачи заявили о том, что подозревают наличие злокачественной опухоли легкого у Бориса Владимировича, а по другим, подобный диагноз уже поставлен. Отметим, что в апреле этого года Клюев сам рассказал об обнаружении у себя болезни лёгких, однако он и не уточнил, какую именно имел в виду. По словам режиссера Малого театра Владимира Бейлиса, Борис Клюев находится в нормальном состоянии, но сейчас он проходит через ряд диагностических процедур. Именно в этой связи в Малом театре отменили спектакли с участием популярного исполнителя. Рак легких, который в 84% случаев вызывается курением, довольно часто становился причиной ухода из жизни многих любимых отечественных актеров и режиссеров. К примеру, эту болезнь обнаружили у Анатолия Солоницына, Никиты Подгорного, Андрея Тарковского, Всеволода Ларионова, Всеволода Санаева, Ролана Быкова, Александра Абдулова и многих других. МедикФорум напоминает, что рак легких поддается лечению только в случае своевременной диагностики. К примеру, знаменитый актер Эммануил Виторган сумел поправиться после злокачественного новообразования легкого, которое ему успешно прооперировали еще в начале 1990-х. Если же опухоль обнаруживают на той стадии, когда она приводит к появлению метастазов, то прогноз является условно неблагоприятным, и речь может идти о продлении жизни больного всеми доступными способами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)