В Воронеже открылся образовательный театральный фестиваль для подростков «Шекспирия»

В Воронежском драматическом театре имени Кольцова в понедельник, 14 мая, открылся образовательный театральный фестиваль для подростков с углублённым изучением английского языка «Шекспирия». На первой неделе участники в возрасте от 14 до 18 лет должны написать 20 пьес, а на второй недели поставить по ним спектакли с участием профессиональных актёров, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Людмила Петракова.

По её словам, уже начали работать творческие мастерские драматургов из Санкт-Петербурга, Москвы и Тольятти, а вечером в театре состоится спектакль на английском языке — Romeo & Juliet: Playing House, поставленный воронежским актёром и режиссёром Камилем Тукаевым.

Людмила Петракова сказала, что в Воронежской области заявки на фестиваль подали 20 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, ученики школ региона с углублённым изучением английского языка. Кроме театральных мастер-классов, на фестивале организованы дополнительные занятия по английскому, которые будут проводить педагоги международной школы иностранных языков.

Она добавила, что на фестиваль попали все подростки, кто захотел участвовать. Они уже начали работу в творческих мастерских под руководством драматургов Киры Малининой Андрея Иванова из Москвы, Вячеслава Дурненкова из Тольятти, Анастасии Букреевой из Санкт-Петербурга. Ребят будут по четыре-пять часов в день учить писать сценарии. На первой неделе школьники напишут 20 сценариев, а затем на второй недели на основе своих сценариев с помощью профессиональных режиссёров, мастеров по свету и звуку, декораторов и актёров создадут спектакль-альманах и 26 мая покажут его на сцене Воронежского театра.

По словам Петраковой, также будет выпущен сборник пьес, которые напишут участники фестиваля.

Международный образовательный театральный фестиваль «Шекспирия» создали в Воронеже в 2017 году, взяв за основу идею проекта «Классная драма» для работы с подростками английского театра «Траверс». Там участники проекта под руководством профессиональных драматургов пишут короткие пьесы на свободную тему, а затем с помощью режиссёра и актёров показывают на сцене, что у них получилось.