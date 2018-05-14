Васильева (Ицыкович) Татьяна Григорьевна 

Дата рождения: 28 февраля 1947 года
Место рождения: Ленинград
Знак Зодиака: Рыбы
Родители будущей актрисы были далеки от кино и театра. Папа — Григорий Абрамович Ицыкович был слесарем, воевал во Второй Мировой войне. А мама — Мария Алексеевна Базлова окончила экономический институт.
Сама Татьяна с детства мечтала стать актрисой, даже посещала театральный кружок. Но папа с мамой были уверены, что дочери нужно получить «нормальную» специальность, а увлечённость дочери актёрством считали блажью. Татьяна же так не считала и напролом шла к своей цели: она втайне от всех уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. А родителям просто отправила телеграмму о том, что стала студенткой театрального вуза. Отец не поверил, последовал за дочерью в Москву, пришёл в деканат Школы-студии и потребовал отчислить дочь. Но руководство вуза отказало строгому папе… и правильно сделало.
Сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1969 году Таня Ицыкович поступила на службу в театр Сатиры. Здесь она дебютировала в спектакле «У времени в плену».
Потом был период — с 1983 по 1992 годы — когда Васильева работала в театре им. Вл. Маяковского.
А с 1996 года она стала служить в театре «Школа современной пьесы».
Но вот уже третий год, начиная с 2015, она является актрисой театра «Миллениум».
Карьера в кино Татьяны Григорьевны началась в 1970-м с небольшой роли в телефильме «Офицер флота». Но в 1975 году появилась картина «Здравствуйте, я ваша тетя!», в 1978 — «Дуэнья», а в 1985 году — «Самая обаятельная и привлекательная». После этих фильмов зритель обратил внимание и полюбил эту самобытную актрису.
Татьяне Григорьевне довелось быть и телеведущей в проектах: «Между нами, девочками», «Дело ваше…», «Модный приговор» и «Бабий бунт».
Личная жизнь Татьяны Васильева
Ещё учась в вузе Татьяна Ицыкович познакомилась интеллигентным красавцем Анатолием Васильевым. Вместе они стали работать и в театре. Девушка влюбилась, очень старалась его завоевать, даже сама сделала Анатолию предложение. И он согласился. Скромную свадьбу сыграли в Брянске, где жили родители Васильева. В 1978 году у пары родился сын Филипп (сегодня он тоже актер, и у него трое детей от разных браков: сыновья Иван и Григорий и дочь Мирра). Со стороны казалось, что в семье Татьяны и Анатолия совет да любовь. Однако в театре Сатиры появился актер Георгий Мартиросян. Вместе с Васильевой они были заняты в спектакле «Гнездо глухаря», поставленном главным режиссером театра Валентином Плучеком. Вскоре Татьяна взяла сына, собрала вещи и ушла от Васильева, а Мартиросян оставил жену, актрису Людмилу Аристову.
Татьяна и Георгий поженились в 1983 году, но нельзя сказать, что муж был верен Татьяне Григорьевне. Был даже страшный эпизод в её жизни: когда она беременная стояла на балконе на 14-м этаже и собиралась проститься с жизнью, узнав о том, что Мартиросян ей изменяет. Но мысли о сыне и будущем ребеночке остановили ее.
В 1986 году родилась дочь Лиза, в браке артисты прожили до 1995 года. Терпеть бесчисленные интрижки мужа на стороне у Васильевой не было сил. И она ушла. Правда, потом пара не раз ещё сходилась и расходилась.
Татьяне Васильевой приписывают многие романы: ходили слухи, что она встречалась с художником Никасом Сафроновым, что у нее был роман с актером Станиславом Садальским, хотя сама она не раз заявляла, что не собирается больше связывать жизнь с актером.
Сегодня в личной жизни актрисы наступил штиль.
Театральные работы: Театр Сатиры «У времени в плену» «Баня» «Обыкновенное чудо» «Ревизор» «Пеппи длинныйчулок» «Клоп» «Горе от ума» «Ремонт» «Её превосходительство» «Гнездо Глухаря» «Трёхгрошовая опера» «Самоубийца» Театр им. Маяковского «Бег» «Да здравствует королева, виват!» «Плоды просвещения» «Круг» «Завтра была война» «Сюжет Питера Брейгеля» «Закат» Театр «Школа современной пьесы» «Антигона из Нью-Йорка» «…С приветом, Дон Кихот» «Чайка» «Русское варенье» Антрепризные спектакли Театр Антона Чехова «Вишнёвый сад» «Там же, тогда же» Конфедерация Театральных Союзов «Орестея» Арт Салон Театр «Вид на море со шкафа» «13-я пуговица Наполеона» Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» «Торговцы резиной» «Ботинки на толстой подошве» Продюсерская Компания Анатолия Воропаева «Золото» «Бумеранг» «Место, похожее на Рай» «Второе дыхание» «Белла Чао» «Валенок» «Розыгрыш» Театр «Миллениум» «Он в Аргентине» «Ловушка для мужа / Поймай меня, если сможешь» «День Сюрпризов» «Неисправимый Лгун» Фильмография 1970 — телефильм «Офицер флота» 1972 — «Всмотритесь в это лицо» 1972 — «Право на прыжок» 1972 — «Четвёртый» 1974 — телеспектакль «По страницам „Сатирикона“ 1975 — „Здравствуйте, я ваша тётя!“ 1976 — „100 грамм для храбрости“ 1976 — »Марк Твен против…» 1976 — телеспектакль «Как важно быть серьёзным» 1978 — «Дуэнья» 1979 — «Добряки» 1979 — «Мнимый больной» 1980 — «Адам женится на Еве» 1980 — «Вечерний лабиринт» 1980 — телеспектакль «Альманах сатиры и юмора». «Змея» 1982 — фильм-спектакль «Ревизор» 1983 — «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа» 1984 — «Пеппи Длинныйчулок» 1984 — «Три процента риска» 1984 — «Прежде, чем расстаться» 1984 — «Сказки старого волшебника» 1985 — «Переступить черту» 1985 — «Салон красоты» 1985 — «Самая обаятельная и привлекательная» 1985 — «Хочу тебе сказать… (короткометражный)» 1986 — «При открытых дверях» 1986 — «Путешествие мсье Перришона» 1988 — «Мудромер» 1989 — «Биндюжник и Король» 1989 — «Романтик» 1990 — «Дамский портной» 1990 — «Моя морячка» 1991 — «Блуждающие звёзды» 1991 — «Болотная street, или Средство против секса» 1991 — «Гениальная идея» 1991 — «Коктейль-мираж» 1991 — «Красный остров» 1991 — телеспектакль «Безумной страстью ты ко мне пылаешь» 1992 — «Бабник 2» 1992 — «Белый король, красная королева» 1992 — «Большой капкан, или Соло для кошки при полной Луне» 1992 — «Дымъ» 1992 — «Наш американский Боря» 1992 — «Новый Одеон» 1992 — «Увидеть Париж и умереть» 1993 — «Заложники „Дьявола“» 1993 — «Кодекс бесчестия» 1993 — «Скандал в нашем Клошгороде» 1993 — «Хочу в Америку» 1994 — «Будулай, которого не ждут» 1994 — «Вальсирующие наверняка» 1994 — «Жених из Майами» 1994 — «Кофе с лимоном» 1994 — телеспектакль «Райские дети» 1995 — «Чёрная вуаль» 1996 — «Возвращение „Броненосца“» 1997 — «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» 1999 — «Ночной визит» 1999 — «Куба далеко» 2002 — «За кулисами» 2003 — «Рецепт колдуньи» 2004 — «Грехи отцов» 2004 — 2005 — «Осторожно, Задов!» 2005 — «Звезда эпохи» 2005 — «Любовь моя» 2005 — «Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе» 2005 — «Попса» 2005 — «Сматывай удочки» 2006 — «Виртуальный роман» 2006 — «Иван Подушкин. Джентльмен сыска» 2006 — «Три полуграции» 2006 — «Трое сверху» 2007 — «Белка в колесе» 2007 — «В ожидании чуда» 2007 — «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2» 2007 — «Личная жизнь доктора Селивановой» 2008 — «Всё могут короли» 2008 — «Гуманоиды в Королёве» 2008 — «Непрощённые» 2008 — «Одинокий ангел» 2008 — «Привет, Киндер!» 2008 — «Сердцеедки» 2008 — «Тариф „Новогодний“ 2009 — „Неуд по любви“ (не был завершён) 2010 — 2012 — „Земский доктор“ 2011 — „Если небо молчит“ 2011 — „Дед Мороз всегда звонит трижды“ 2011 — „Земский доктор. Продолжение“ 2011 — 2012 — „Закрытая школа“ 2011 — 2012 — „Земский доктор. Жизнь заново“ 2012 — „Сваты 6“ 2012 — „Человек-приманка“ 2012 — „С Новым годом, мамы!“ 2013 — „Дело чести“ 2013 — „Земский доктор. Возвращение“ 2013 — „Второй шанс“ 2014 — „Земский доктор. Любовь вопреки“ 2014 — „Сватьи“ 2015 — „Идеальная жертва“ 2015 — „Тайна кумира“ 2015 — „Соната для Веры“ 2016 — „Сквозь пальцы“ 2016 — „Пятая стража С днем рождения!“ 2017 — „Семейка Триллера“ Награды: 1981 — почётное звание „Заслуженная артистка РСФСР“ 1992 — почётное звание „Народная артистка РФ“ 2013 — награждение Орденом „Почёта“