Васильева (Ицыкович) Татьяна Григорьевна

Дата рождения: 28 февраля 1947 года

Место рождения: Ленинград

Знак Зодиака: Рыбы

Родители будущей актрисы были далеки от кино и театра. Папа — Григорий Абрамович Ицыкович был слесарем, воевал во Второй Мировой войне. А мама — Мария Алексеевна Базлова окончила экономический институт.

Сама Татьяна с детства мечтала стать актрисой, даже посещала театральный кружок. Но папа с мамой были уверены, что дочери нужно получить «нормальную» специальность, а увлечённость дочери актёрством считали блажью. Татьяна же так не считала и напролом шла к своей цели: она втайне от всех уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. А родителям просто отправила телеграмму о том, что стала студенткой театрального вуза. Отец не поверил, последовал за дочерью в Москву, пришёл в деканат Школы-студии и потребовал отчислить дочь. Но руководство вуза отказало строгому папе… и правильно сделало.

Сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1969 году Таня Ицыкович поступила на службу в театр Сатиры. Здесь она дебютировала в спектакле «У времени в плену».

Потом был период — с 1983 по 1992 годы — когда Васильева работала в театре им. Вл. Маяковского.

А с 1996 года она стала служить в театре «Школа современной пьесы».

Но вот уже третий год, начиная с 2015, она является актрисой театра «Миллениум».

Карьера в кино Татьяны Григорьевны началась в 1970-м с небольшой роли в телефильме «Офицер флота». Но в 1975 году появилась картина «Здравствуйте, я ваша тетя!», в 1978 — «Дуэнья», а в 1985 году — «Самая обаятельная и привлекательная». После этих фильмов зритель обратил внимание и полюбил эту самобытную актрису.

Татьяне Григорьевне довелось быть и телеведущей в проектах: «Между нами, девочками», «Дело ваше…», «Модный приговор» и «Бабий бунт».

Личная жизнь Татьяны Васильева

Ещё учась в вузе Татьяна Ицыкович познакомилась интеллигентным красавцем Анатолием Васильевым . Вместе они стали работать и в театре. Девушка влюбилась, очень старалась его завоевать, даже сама сделала Анатолию предложение. И он согласился. Скромную свадьбу сыграли в Брянске, где жили родители Васильева. В 1978 году у пары родился сын Филипп (сегодня он тоже актер, и у него трое детей от разных браков: сыновья Иван и Григорий и дочь Мирра). Со стороны казалось, что в семье Татьяны и Анатолия совет да любовь. Однако в театре Сатиры появился актер Георгий Мартиросян . Вместе с Васильевой они были заняты в спектакле «Гнездо глухаря», поставленном главным режиссером театра Валентином Плучеком. Вскоре Татьяна взяла сына, собрала вещи и ушла от Васильева, а Мартиросян оставил жену, актрису Людмилу Аристову

Татьяна и Георгий поженились в 1983 году, но нельзя сказать, что муж был верен Татьяне Григорьевне. Был даже страшный эпизод в её жизни: когда она беременная стояла на балконе на 14-м этаже и собиралась проститься с жизнью, узнав о том, что Мартиросян ей изменяет. Но мысли о сыне и будущем ребеночке остановили ее.

В 1986 году родилась дочь Лиза, в браке артисты прожили до 1995 года. Терпеть бесчисленные интрижки мужа на стороне у Васильевой не было сил. И она ушла. Правда, потом пара не раз ещё сходилась и расходилась.

Татьяне Васильевой приписывают многие романы: ходили слухи, что она встречалась с художником Никасом Сафроновым, что у нее был роман с актером Станиславом Садальским, хотя сама она не раз заявляла, что не собирается больше связывать жизнь с актером.

Сегодня в личной жизни актрисы наступил штиль.