Посетители библиотеки на улице Федора Полетаева увидели спектакль о любви

Библиотека № 115 на улице Федора Полетаева, дом 28 и театр-студия «Гармония» представили зрителям литературно-драматический спектакль «Двое. Еще немного о любви», где главные герои Анна Ахматова Николай Гумилев находятся в поиске себя и любви, но вместе с тем их обоих волнует непростой вопрос собственного становления как творческих единиц.

«Могли ли они быть друг для друга вдохновением, жизнью, мечтою? В этом сложном клубке чувств разбираются до сих пор многие историки литература, а зрители нашего спектакля пробовали ответить на этот вопрос для себя, окунувшись в мир поэзии серебряного века. В постановке звучали музыкальные композиции на стихи Ахматовой и Гумилева», — говорится в сообщении.

В завершение спектакля актеры получили цветы и памятные подарки от библиотеки. (вт)