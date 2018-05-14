Ещё
Посетители библиотеки на улице Федора Полетаева увидели спектакль о любви
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посетители библиотеки на улице Федора Полетаева увидели спектакль о любви 

Управа района Кузьминки 25 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Библиотека № 115 на улице Федора Полетаева, дом 28 и театр-студия «Гармония» представили зрителям литературно-драматический спектакль «Двое. Еще немного о любви», где главные герои Анна Ахматова и Николай Гумилев находятся в поиске себя и любви, но вместе с тем их обоих волнует непростой вопрос собственного становления как творческих единиц.
«Могли ли они быть друг для друга вдохновением, жизнью, мечтою? В этом сложном клубке чувств разбираются до сих пор многие историки литература, а зрители нашего спектакля пробовали ответить на этот вопрос для себя, окунувшись в мир поэзии серебряного века. В постановке звучали музыкальные композиции на стихи Ахматовой и Гумилева», — говорится в сообщении.
В завершение спектакля актеры получили цветы и памятные подарки от библиотеки. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
В Кузьминках состоялась первая встреча цикла «Контур времени» В Школе «Кузьминки» отметили День Победы Юные художники из Кузьминок посетили выставку «Метаморфозы чувств»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах288
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение