Самарская школьница вошла в число лучших юных чтецов России

Девятиклассница Валентина Логинова прошла в финал самого масштабного в России детского литературного конкурса «Живая классика». Ежегодно в нем участвуют около 2,5 миллионов школьников. 255 победителей региональных этапов получили приглашение на специальную творческую смену в легендарный лагерь «Артек». Из них только 18 участников вышли в финал, среди сильнейших — Валентина Логинова. Самарская школьница принимает участие в «Живой классике» уже четвертый год. На этот раз для конкурса девушка выбрала фрагмент произведения «Жених и невеста» нашего земляка — писателя Евгения Лазарева . Почти 5-минутный отрывок — трогательная история о пожилой сельской супружеской паре.

Завтра, 15 мая, на главной площадке «Артека» пройдет финал всероссийского конкурса юных чтецов. Начало в 20:00 по московскому времени, онлайн-трансляцию можно будет увидеть на официальном канале конкурса «Живая классика» в YouTube. Выступления финалистов будут оценивать известные актеры театра и кино, деятели искусства, и также руководство ГИТИСа.