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Москвичи встретятся с драматургом в Доме-музее Антона Чехова
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Москвичи встретятся с драматургом в Доме-музее Антона Чехова 

Управа Пресненского района города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Для горожан подготовили встречу с современным драматургом и сценаристом в Доме-музее Антона Чехова. Мероприятие состоится 19 мая.
— В рамках встречи пройдет актерская читка пьесы «Вне системы», написанная автором к 150-летию со дня рождения Константина Станиславского. Кроме того, посетители поговорят о современной драматургии, о том, есть ли будущее у этого жанра, — пояснили сотрудники учреждения.
Они добавили, что приглашенного драматурга зовут Михаил Дурненков.
Мероприятие подготовлено в рамках акции «Ночь музеев».
Вход свободный. Начало в 18:00.
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