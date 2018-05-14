Москвичи встретятся с драматургом в Доме-музее Антона Чехова 

Для горожан подготовили встречу с современным драматургом и сценаристом в Доме-музее Антона Чехова. Мероприятие состоится 19 мая.
— В рамках встречи пройдет актерская читка пьесы «Вне системы», написанная автором к 150-летию со дня рождения Константина Станиславского. Кроме того, посетители поговорят о современной драматургии, о том, есть ли будущее у этого жанра, — пояснили сотрудники учреждения.
Они добавили, что приглашенного драматурга зовут Михаил Дурненков.
Мероприятие подготовлено в рамках акции «Ночь музеев».
Вход свободный. Начало в 18:00.