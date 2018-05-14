В театре «Дилижанс» пройдет фестиваль «Премьера одной репетиции»

Это ежегодное летнее событие с удивительной и яркой энергетикой молодости, задора, позитива, вдохновения и творчества. Зрителей ждет целая череда незабываемых премьер и море положительных эмоций.

Формат фестиваля из года в год остается неизменным — это современная драматургия для подростков и молодежи. К участию в фестивале принимаются эскизы спектаклей, поставленные по драматургическому материалу, написанному не ранее 2015 года, в режиссерской концепции которых узаконен показ во вне театральных подмостков. Это могут быть городские улицы, общественные пространства, дворы и даже крыши. Основная задача участников конкурса — достичь максимального эстетического эффекта при минимальном использовании материальных средств на постановку.

Фестиваль пройдет с 18 по 24 июня. Прием заявок на участие в этом событии уже стартовал. Срок подачи до 15 мая.

Конкурс предоставит площадки для реализации самостоятельных творческих замыслов театральной молодежи города, даст возможность молодым талантливым драматургам, режиссерам и актерам заявить о себе.

Для привлечения к событию внимания прессы традиционно проводится конкурс на лучшее освещение фестиваля в печатных и других изданиях (теле и радиокомпаниях, интернет-СМИ). Заявки принимаются в срок до 15 июня 2018 года. Журналисты получают полную аккредитацию на всю программу фестиваля, посещение всех показов и обсуждений, доступ ко всем участникам, экспертам и организаторам фестиваля. Освещение фестиваля может строиться в любой форме: анонсы показов, дневник фестиваля, обзор фестивальных работ, интервью с организаторами и участниками, итоговое освещение. Материалы о фестивале должны быть опубликованы в период с 11 июня по 8 июля 2018 года.

Кроме того, в рамках фестиваля впервые проводится дополнительный конкурс на лучшую пьесу тольяттинского драматурга. В срок до 14 мая оргкомитет принимает от тольяттинских авторов драматургические произведения, написанные не ранее 2016 года. Из них затем отбираются 5 пьес, которые и составят программу драматургического конкурса фестиваля в виде актерских читок. Читки будут проходить ежедневно с 19 по 23 июня и будут сопровождаться открытыми обсуждениями. Через голосование зрителей будет определен победитель данного конкурса.

Начало лета в Тольятти обещает быть насыщенным как для молодых актеров и режиссеров, так и для их поклонников.