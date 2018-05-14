Ещё
Актеры театральной студии «Петровский парк» выступили на бис с юбилейным спектаклем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актеры театральной студии «Петровский парк» выступили на бис с юбилейным спектаклем 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Сцены из лучших спектаклей показали на праздничном выступлении 13 мая актеры театральной студии «Петровский парк», действующей при храме на Красноармейской. Постановка была подготовлена к 10-летию коллектива, которое отмечалось в конце апреля. Ретроспективу решено было повторить по многочисленным просьбам поклонников.
— Театральная студия «Петровский парк» в этом году отметила свое 10-летие. К этому событию мы подготовили номера по произведениям Гоголя, Чехова, Шукшина, Пушкина, Островского и многих других классиков, — рассказала художественный руководитель студии Мара Уварова.
Выступление состоялось в православно-просветительском центре по адресу Красноармейская ул., д. 2, стр. 4. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Встреча «Я был пехотой в поле чистом» прошла в детской библиотеке на Усиевича Участники праздника на улице Самеда Вургуна съели не менее ста килограммов солдатской каши О работе Мосметростроя расскажут юным посетителям музея на Ленинградском проспекте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах296
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение