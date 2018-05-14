Актеры театральной студии «Петровский парк» выступили на бис с юбилейным спектаклем

Сцены из лучших спектаклей показали на праздничном выступлении 13 мая актеры театральной студии «Петровский парк», действующей при храме на Красноармейской. Постановка была подготовлена к 10-летию коллектива, которое отмечалось в конце апреля. Ретроспективу решено было повторить по многочисленным просьбам поклонников.

— Театральная студия «Петровский парк» в этом году отметила свое 10-летие. К этому событию мы подготовили номера по произведениям Гоголя, Чехова, Шукшина, Пушкина, Островского и многих других классиков, — рассказала художественный руководитель студии Мара Уварова.

Выступление состоялось в православно-просветительском центре по адресу Красноармейская ул., д. 2, стр. 4. (мю)