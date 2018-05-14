В рамках акции «Ночь в музее» Музей Зеленограда проведет интересные мероприятия

19 мая по всей России пройдет культурная акция «Ночь в музее». Не останется в стороне и музей Зеленограда на улице Гоголя.

В 18.00 здесь малышам покажут кукольный спектакль «Петя-петушок». С 19.30 до 20.30 для всех желающих будет проведен мастер-класс «Семь морских узлов». Зеленоградцы не только узнают об истории морских узлов, их применении в море и в обыденной жизни, но и попробуют самостоятельно их завязать. С 21.00 до 22.00 перед зеленоградцами выступит инструктор по фехтованию Илья Солдаткин с лекцией «Фехтование во времена кардинала Ришелье и расцвета дуэлей во Франции».

Интересные мероприятия проведет и Выставочный зал на улице Михайловка: мастер-класс «Магия цвета», песочный спектакль «Калейдоскоп сказок», экскурсию «Зеленоград — космосу», концерт вокального дуэта Duo Voce, просмотр и обсуждение научно-фантастического фильма «Космический рейс», научным консультантом которого был сам К. Э. Циолковский.

Вход свободный.