Ещё
В рамках акции «Ночь в музее» Музей Зеленограда проведет интересные мероприятия
Далее:
Читайте также:
Ещё

В рамках акции «Ночь в музее» Музей Зеленограда проведет интересные мероприятия 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
19 мая по всей России пройдет культурная акция «Ночь в музее». Не останется в стороне и музей Зеленограда на улице Гоголя.
В 18.00 здесь малышам покажут кукольный спектакль «Петя-петушок». С 19.30 до 20.30 для всех желающих будет проведен мастер-класс «Семь морских узлов». Зеленоградцы не только узнают об истории морских узлов, их применении в море и в обыденной жизни, но и попробуют самостоятельно их завязать. С 21.00 до 22.00 перед зеленоградцами выступит инструктор по фехтованию Илья Солдаткин с лекцией «Фехтование во времена кардинала Ришелье и расцвета дуэлей во Франции».
Интересные мероприятия проведет и Выставочный зал на улице Михайловка: мастер-класс «Магия цвета», песочный спектакль «Калейдоскоп сказок», экскурсию «Зеленоград — космосу», концерт вокального дуэта Duo Voce, просмотр и обсуждение научно-фантастического фильма «Космический рейс», научным консультантом которого был сам К. Э. Циолковский.
Вход свободный.
Старое Крюково: последние новости
19 мая в Зеленограде состоится фестиваль «Молодёжь и город 2018» Активные граждане оценят музыкальный фестиваль «Московская весна» Зеленоградцев приглашают на празднование Дня славянской письменности и культуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах296
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение