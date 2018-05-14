Победителей конкурса зрительских рецензий МОГТЮЗ наградят 19 мая

Церемония награждения победителей «I Конкурса зрительских рецензий и тьюторских эссе» Московского областного государственного театра юного зрителя (МОГТЮЗ) пройдет 19 мая, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«В 16:00 19 мая в Малом зале театра пройдет заключительная встреча зрительского клуба МОГТЮЗ в этом театральном сезоне. Вас ждут театральные игры, творческие сюрпризы от артистов театра, воспоминания о том, как мы провели этот год, награждения победителей Конкурса зрительских рецензий, обсуждение планов на следующий театральный сезон», — говорится в сообщении.

Сергей Друзьяк прочтет рассказ Артура Гиворгизова «Записки выдающегося двоечника». Екатерина Антонова (эксперт) расскажет о значении зрительских текстов для театров. О качестве и особенностях представленных на конкурс текстов.