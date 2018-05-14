Ребята из школы № 2115 приняли участие в Х открытом патриотическом фестивале-конкурсе «Песня в солдатской шинели»

Фестиваль прошел в концертном зале Московского Дворца Пионеров на Воробьевых горах. Его организовывали префектура ЮЗАО, центр «Черемушки», Дворец пионеров «Воробьевы горы», при поддержке Московского Музыкального общества, благотворительных и общественных организаций и союзов.

Театр танца «Эдельвейс» (художественный руководитель Галина Анатольевна Аргунова) принимал участие в фестивале в номинации «Хореографическое искусство» «Майский вальс». Коллектив выступил великолепно и стал Лауреатом III степени. X Открытый гражданско-патриотический фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели» был приурочен ко Дню Победы.