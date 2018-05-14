Первый в России детский футбольный мюзикл поставят в Екатеринбурге к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. / ТАСС /. Первый в России детский футбольный мюзикл поставят в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу, премьера состоится 16-17 июня, сообщил в понедельник ТАСС создатель «Живого театра», заслуженный деятель искусств России, композитор и драматург Александр Пантыкин

"Мы написали футбольный детский мюзикл. Его рабочее название — «Федя в стране Футболии». Премьера состоится 16-17 июня в «Живом театре». И это будет первый футбольный мюзикл в России, не было еще прецедентов", — сказал Пантыкин.

По его словам, в постановке будет использована футбольная атрибутика и элементы пародии. «В финале встретятся две команды „Русиполье“ и „Бразиморье“. За первую команду играет Федя — с намеком на Федора Смолова , а капитаном команды „Бразиморье“ станет Шулеха — с намеком на талисман ЧМ-2014 в Бразилии Фулеко. В финале „Русиполье“ побеждает „Бразиморье“ со счетом 2:1 и становится чемпионом», — рассказал драматург.

Пантыкин отметил, что новый мюзикл предназначен для семейного просмотра. «Хотелось бы, чтобы ребята прониклись патриотическим чувством к нашей команде, поняли, что главное — это справедливая и честная игра, а чтобы добиться результатов, надо упорно заниматься, иметь хорошие отношения с тренером. Там много таких тем поднимается», — пояснил он.

По традиции «Живого театра» этот мюзикл отправится в гастрольный тур по малым городам Свердловской области и будет показан в детских домах и коррекционный центрах, добавил Пантыкин.

"Живой театр" — первый на Урале детский передвижной музыкальный театр, создан в 2014 году. С этого времени он почти беспрерывно находится в турне по городам Свердловской области, первый спектакль проекта «Хныка и Гыка» был показан в 16 городах региона воспитанникам 22 детских домов. «Живой театр» отличается тем, что использует мобильные декорации и живой звук, сценическое пространство и атмосфера могут быть воссозданы на любой площадке. Весной 2017 года в Екатеринбурге открылась резиденция театра.