В Волгоградской области пройдет акция, посвященная ВИЧ и СПИД

С 14 мая по 20 мая в Волгоградской области пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», цель которой — привлечь внимание общественности к проблемам распространения инфекции.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете здравоохранения, в рамках акции в образовательных организациях запланированы открытые занятия, интернет-уроки, видеолектории, круглые столы. В социальных сетях с хэштегом #СТОПВИЧСПИД пройдет «Фотомарофон», урок с презентацией фильма «Все сложно». Волонтеры молодежного антинаркотического движения представят спектакль «Любовь без последствий» социального театра «Профит» и квест-игру «Все, что ты должен знать о ВИЧ». Отметим, в рамках мероприятия каждый желающий сможет сделать бесплатно тест на ВИЧ в госмучреждениях по месту жительства, а также в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу улица Бажова, 2. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону «горячей линии» (8442) 72-38-45, а также можно зайти на специальный сайт.