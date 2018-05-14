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В Волгоградской области пройдет акция, посвященная ВИЧ и СПИД
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В Волгоградской области пройдет акция, посвященная ВИЧ и СПИД 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
С 14 мая по 20 мая в Волгоградской области пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», цель которой — привлечь внимание общественности к проблемам распространения инфекции.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете здравоохранения, в рамках акции в образовательных организациях запланированы открытые занятия, интернет-уроки, видеолектории, круглые столы. В социальных сетях с хэштегом #СТОПВИЧСПИД пройдет «Фотомарофон», урок с презентацией фильма «Все сложно». Волонтеры молодежного антинаркотического движения представят спектакль «Любовь без последствий» социального театра «Профит» и квест-игру «Все, что ты должен знать о ВИЧ». Отметим, в рамках мероприятия каждый желающий сможет сделать бесплатно тест на ВИЧ в госмучреждениях по месту жительства, а также в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу улица Бажова, 2. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону «горячей линии» (8442) 72-38-45, а также можно зайти на специальный сайт.
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