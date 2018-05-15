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Волгоградские школьники стали призерами акции «Я — гражданин России»
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Волгоградские школьники стали призерами акции «Я — гражданин России» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Школьники из Волгоградской области стали призерами XVIII Всероссийской акции «Я — гражданин России». Итоги мероприятия подвели в детском центре «Смена».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете образования, проект «Юность TV» учащихся 8-10 классов Городищенской школы №1 занял второе место в номинации «Проекты в сфере поддержки молодежной политики». Ребята создали сайт, на котором размещают информационные и тематические ролики, проводят видеолинейки. Отметим, данная акция проводится ежегодно с целью вовлечения школьников в общественно-полезную работу, а также для их интеллектуального и личностного развития.
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