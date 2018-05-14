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Спектакль «Летучий корабль» поставили на сцене одной из школ Куркина
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Спектакль «Летучий корабль» поставили на сцене одной из школ Куркина 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Музыкальный театр-студия «Дом» центра творчества и досуга «Ростки» в минувшие выходные представил на суд зрителей свой новый спектакль — семейную театральную постановку «Летучий корабль». Спектакль состоялся в воскресенье, 13 мая.
Музыкальная сказка прошла в актовом зале школы № 1985. Продолжительность спектакля составляла два часа. Режиссером-постановщиком выступила Людмила Караяниди.
Напомним, что оперативно получать информацию о деятельности центра «Ростки» можно на сайте, а также по телефону 8 (499) 401-79-51. Сам центр находится по адресу Воротынская улица, 10. (ак)
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