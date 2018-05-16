Дмитрий Брусникин — о планах «Практики», директорском театре и бездомной мастерской

В театре «Практика» новый художественный руководитель — Дмитрий Брусникин . Ради этого департамент культуры Москвы согласился внести изменения в устав экспериментального центра новой драмы.

В беседе с нашим корреспондентом Брусникин рассказал о принципах работы, своем отношении к директорскому театру, грядущих переменах и ближайших премьерах.

О том, что не изменится «Практика» всегда была продюсерским театром. По словам нового художественного руководителя, эта политика не изменится.

"Одно из достижений и преимуществ нашего театра заключается в том, что здесь нет труппы. И мне кажется, за этим будущее театра, потому что труппа — это невероятный груз, с которым очень трудно справляться. В советское время всех очень пугало слово «проект», сегодня же любой спектакль — это проект. В «Практике» не будет диктата или палочного управления. Здесь будут открыты двери для всех, мы будем вести беседы, помогать молодым драматургам, режиссерам, актерам и перформерам", — объяснил Брусникин.

О том, что поменяется Акцент будет сделан на выпуске так называемых «театральных блокбастеров». Таких, как уже существующие в репертуаре «Чапаев и Пустота», «Это тоже я. Вербатим» и «Бабушки».

Существенно расширится деятельность театра в пространстве эксперимента, изучении новых технологий, поддержке молодых имен и новой драматургии, развитии образовательных и социальных проектов. Здесь будут проводить читки пьес, открытые лаборатории, поэтические вечера, хип-хоп батлы, перформансы и фестивали, конкурсы шурилов (идей коротких спектаклей) и многое другое. За каждым из создаваемых направлений будет закреплен свой куратор.

"Мы пытаемся понять современный текст театра в несколько расширенном виде: здесь и мультимедиа, и поэзия, и современная хореография", — уточнил Брусникин.

О слухах про нового директора Департамент культуры Москвы предложил Дмитрию Брусникину стать художественным руководителем театра. Он согласился, но при условии, что здесь поменяется директор. За два года совместной деятельности работать вместе так и не получилось, то ли из-за не совсем понятного статуса «резидента» Брусникина и его мастерской, то ли по иным, неизвестным причинам. Так или иначе, «Практика» в поисках нового директора. В интернете ходили слухи, что департамент предлагает кандидатуры с недостаточным опытом, например, замдиректора по связям с общественностью из Центра народной песни Людмилы Рюминой . Сам Брусникин эти слухи обрывает на корню.

"Функции директора исполняю я, и в мою задачу входит найти команду людей, которая будет заниматься всей административной деятельностью театра. «Практика» некоторое время была директорским театром, и я не могу согласиться с тем, что театр должен быть директорским. Это должно быть какое-то разумное соединение, директор должен быть моим союзником", — отметил он.

О бездомной мастерской Осенью 2016 года молодая команда артистов из Мастерской Брусникина, за три года завоевавшая театральную Москву своими экспериментальными спектаклями, заселилась в «Практику». В театре «брусникинцы» стали резидентами, то есть, не являясь труппой, могли репетировать и выпускать спектакли.

"Три года нашей бездомной жизни мне нравились. Нравилось, что у мастерской не было постоянной крыши, в этом был определенный стиль. В «Практике» мне не очень был понятен статус «резидента». За два года не были определены права, которые есть у этого понятия. Были и минусы в мастерской без крыши над головой. Так, например, мне очень жаль, что спектакль «Слон» мы сыграли всего пять раз. Его нет, потому что не было структуры, в какой-то момент мы переходили на некое художественное волонтерство. На нем держаться довольно трудно", — сказал Брусникин.

О претензиях Сегодня резидентами «Практики» уже являются мастерские Дмитрия Брусникина, Олега Кудряшова Виктора Рыжакова . В планах — прокат выпускных спектаклей театральных ВУЗов и совместные проекты с другими театральными мастерскими.

"Наши студенты довольно быстро взрослеют, они имеют претензии на высказывания гораздо раньше, чем это было 10, 20 или 30 лет назад. Им есть, что сказать, и они имеют право говорить. Осталась в прошлом советская практика, когда студент заканчивал театральный вуз, получал распределение и приходил в театр. Он радовался тому, что попал в какой-нибудь известный московский театр, например, Ленком. И в течение пяти, шести, семи а то и десяти лет выполнял какие-то роли второго плана. И весь потенциал убивался. А если еще и с кинематографом не везло… Возможностей было крайне мало. Я испытал это на себе", — признался Брусникин.

О моноспектаклях «Как так сделать, чтобы возникали личности? Мне кажется, моноспектакли — это выход. Нужно использовать амбиции, которые есть у молодых актеров. Тем более, готовя моноспектакль, они у нас выступают не только как актеры и исполнители, но как продюсеры самих себя. Они сами ищут материал, режиссера, деньги, площадку. Отличный тому пример — наша ближайшая премьера, спектакль „Йэлэна“ актрисы нашей мастерской Алины Насибуллиной», — рассказал худрук.

Это история о сверхженщине, которая могла бы стать, как положено по истории, причиной войн и смут, но вместо этого оказывается причиной маленького и никому не видного счастья.

О премьерах В сентябре в «Практике» пройдет показ спектакля, который будет идти параллельно на двух сценах, по пьесам «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова

"Мне кажется, это чрезвычайно важная работа. И по содержанию, и по теме, и по предложению. Количество агрессии в наши дни просто зашкаливает. Мы дошли до точки кипения, когда такие понятия, как милосердие и человеколюбие куда-то пропадают, растворяются", — сказал Дмитрий Брусникин, добавив, что спектакль о том, как война растворилась в нашей жизни, поселилась и живет там.