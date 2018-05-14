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Дмитрий Брусникин рассказал о назначении нового директора театра «Практика»
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Дмитрий Брусникин рассказал о назначении нового директора театра «Практика» 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новый руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин пообещал рассказать о планах коллектива, в частности, о смене руководства, на ближайшее время на пресс-конференции во вторник, сообщает РИА «Новости».
Брусникин был назначен и. о. директора экспериментального театрального центра новой драмы «Практика» 3 мая приказом департамента культуры города Москвы.
"Сейчас я исполняю обязанности директора театра, поскольку в данный момент департамент культуры Москвы вносит изменения в устав театра, который в последнее время был только директорским. Новый устав предполагает введение должности художественного руководителя, поэтому примерно с середины этого месяца я стану выполнять обязанности худрука театра «Практика». Кандидатура на пост директора пока не найдена, надеемся решить этот вопрос в ближайшее время. А пока я буду совмещать эти две должности", — пояснил Брусникин.
Сейчас, по словам Брусникина, театр определяется с планом работ на следующие три года.
В течение предыдущих полутора лет мастерская Дмитрия Брусникина была резидентом «Практики», однако должности в этом театре у режиссера не было.
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