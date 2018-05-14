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Новый руководитель «Практики» Брусникин расскажет о планах театра 15 мая
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Новый руководитель «Практики» Брусникин расскажет о планах театра 15 мая 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Новый руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин сообщил, что расскажет о планах коллектива на ближайшее время на пресс-конференции во вторник.
Брусникин был назначен на пост и. о. директора экспериментального театрального центра новой драмы «Практика» 3 мая приказом департамента культуры города Москвы. Пресс-конференция 15 мая будет посвящена, в том числе, смене руководства театра, говорится в сообщении на сайте «Практики».
"Сейчас я исполняю обязанности директора театра, поскольку в данный момент департамент культуры Москвы вносит изменения в устав театра, который в последнее время был только директорским. Новый устав предполагает введение должности художественного руководителя, поэтому примерно с середины этого месяца я стану выполнять обязанности худрука театра «Практика». Кандидатура на пост директора пока не найдена, надеемся решить этот вопрос в ближайшее время. А пока я буду совмещать эти две должности", — сказал Брусникин РИА Новости.
По его словам, сейчас разрабатывается обширная программа работы театра на следующие три года. Но ближайшие планы уже известны, и о них он пообещал рассказать во вторник.
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