Новый руководитель «Практики» Брусникин расскажет о планах театра 15 мая

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости . Новый руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин сообщил, что расскажет о планах коллектива на ближайшее время на пресс-конференции во вторник.

Брусникин был назначен на пост и. о. директора экспериментального театрального центра новой драмы «Практика» 3 мая приказом департамента культуры города Москвы. Пресс-конференция 15 мая будет посвящена, в том числе, смене руководства театра, говорится в сообщении на сайте «Практики».

"Сейчас я исполняю обязанности директора театра, поскольку в данный момент департамент культуры Москвы вносит изменения в устав театра, который в последнее время был только директорским. Новый устав предполагает введение должности художественного руководителя, поэтому примерно с середины этого месяца я стану выполнять обязанности худрука театра «Практика». Кандидатура на пост директора пока не найдена, надеемся решить этот вопрос в ближайшее время. А пока я буду совмещать эти две должности", — сказал Брусникин РИА Новости.

По его словам, сейчас разрабатывается обширная программа работы театра на следующие три года. Но ближайшие планы уже известны, и о них он пообещал рассказать во вторник.