«Ты всегда будешь мятежной зарёй…»

В следующем году исполнится шестьдесят пять лет со дня смерти Магдалены Ка́рмен Фриды Кало Кальдерон. Более полувека интерес к этой неоднозначной фигуре не только не спадает — снимаются игровые и документальные фильмы, современные художники не оставляют её творчество без внимания, — она стала и довольно популярным интернет-персонажем. В прошлом году по инициативе Далласского музея искусств в Техасе прошёл фестиваль в честь 110-летия со дня рождения Фриды Кало . Более тысячи человек примерили её знаменитый образ: вплетённые в волосы цветы, подкрашенные брови, пышная длинная юбка и — обязательный атрибут — ярко-красная шаль. Фото: kulturologia.ru Дерзкая, независимая, эпатажная, страстная… — о ней говорили и говорят многое и разное. Стальной характер в хрупком теле. Поразительная судьба такой неординарной женщины не могла не лечь в основу сюжета, сценария. Режиссёр спектакля Лейла Абу-аль-Кишек (выпускница Театрального института имени Б. Щукина, курс Ю. И. Еремина): «Жизнь Фриды Кало настолько насыщена событиям, что может послужить вдохновением для множества драматических произведений…» Автор пьесы Ника Симонова (выпускница Литературного институт имени А. М. Горького, семинар поэзии): «История сама по себе настолько красочная и самодостаточная, что всё время нашей работы над спектаклем она вела нас за собой, направляя, подсказывая решения…» Фото: teleprogramma.pro Спектакль молодого поколения вахтанговцев напоминает некоторые постановки, идущие на Основной сцене театра, своей многокомпонентностью, «сложносочинённостью»: каждый исполнитель, находясь в сценическом пространстве, каждый элемент декорационного, звукового или светового оформления ведёт свою, вроде бы самостоятельную партию, но всё это складывается, «состыковывается» в объёмные, динамично сменяющие друг друга фигуры единого драматического полотна. Например, когда лёгкий наигрыш укулеле на заднем плане поддержан настойчивым ритмом, отбиваемым каблуком Ведущего, с противоположной стороны на авансцене, а в музыкально-ритмическую диагональ встраивается сольное высказывание главной героини и др. Фото: vakhtangov.ru При создании пьесы автор обратился к дневнику Фриды Кало, к интервью с художницей и её мужем Диего Риверой , то есть к документальному материалу. В прозаический текст вставлены стихотворные фрагменты, выстроенные на цитатах из дневника Фриды ("…Моя кровь путешествует по венам воздуха…", "…Было в жизни моей две аварии, и страшнейшая — это ты" [вместо оригинального «В моей жизни было две аварии: одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего…»]). Стихотворения, произносимые почти как заклинания или молитва, слушаются как бы вне времени и действия, когда затемняется окружение, и главная героиня остаётся наедине с собой, «публично одинокой», по выражению Ники Симоновой. Фото: vakhtangov.ru Речи персонажей разрываются знойными и надрывными, иногда лукавыми народными мексиканскими песнями в исполнении самих актёров (музыкальный руководитель и педагог по вокалу — Андрей Сергиевский ). Роль Полины Чернышовой гораздо шире заявленной в действующих лицах роли безымянной «Певицы» (как и Андрея Удалова — Ведущего), но глубокий, благородный тембр голоса Полины и чистое интонирование непростых, витиеватых испанских мелодий не могут не запомниться отдельно. Фото: vakhtangov.ru Сложно представить себе Латинскую Америку без танцев. Здесь есть и современная хореография, языком которой представлены переломные (в прямом смысле) моменты жизни художницы: авария (показана просто, но выразительно), знакомство с Диего — «обрамление» Фриды, танец Троцкого с масками, будто только что сбежавшими с национального праздника — Дня мёртвых.

Фото: vakhtangov.ru Сложно представить себе Мексику и без цвета. О прославленном «Голубом доме» (доме-музее Фриды Кало в Мехико) с экзотической для нас утварью, диковинными статуэтками — дань индейскому прошлому — напоминает лишь подсветка задника цвета индиго (любимого цвета ацтеков) и, может быть, белый тюль с незатейливой ручной вышивкой. Сценография вообще довольна сдержанная, не сказать аскетичная, но она высвечивает изменения, происходящие с главной героиней, фокусирует всё внимание зрителей на ней. Будничный серый — цвет школьной формы Фриды-девочки. Безжалостно-чёрный металлический — цвет аварии. Назойливый стерильно-белый — год, проведённый в больнице без движения. Первое яркое пятно — красные туфли. Но в них танцует не она. Красный цвет — цвет импульса, первого движения, первой победы. И совсем новые цвета в жизнь Фриды привносит, конечно, художник Диего Ривера. Но он же их и отбирает, когда возвращается к своим старым привычкам под девизом: «Я человек широкой души: скольких вижу — стольких и люблю…»

Фото: vakhtangov.ru Мексика — можно сказать, диаметрально противоположный нам мир. Но то, как воспринимают и переживают мексиканцы те или иные события, реагируют на перипетии в своей судьбе, нам понятно и совершенно не чуждо. И близок образ женщины, сильной, но не воинственной, любящей, страдающей и прощающей, историю которой так чувственно и беззаветно рассказала исполнительница главной роли Аделина Гизатуллина

Фото: vakhtangov.ru …Ты всегда будешь живой на змеле, Ты всегда будешь мятежной зарёй, Героическим цветком Всех следующих рассветов… (Из сонета Карлоса Пеллисера)