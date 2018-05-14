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Воспитанники центра «Каховские ромашки» выступили на концерте
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Воспитанники центра «Каховские ромашки» выступили на концерте 

Каховка 21 минуту назад
Фото: Каховка
11 мая в Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил состоялся гала-концерт Общегородского детского художественного конкурса «Созвездие».
В этом году в конкурсе приняли участие 200 воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет из 22 городских организаций. Они соревновались в четырех номинациях: вокальной, хореографической, театральной и в оригинальном жанре.
На мероприятии заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы А. З. Дзугаева сказала: «Сегодня работает арт-проект по отбору талантливых ребят, желающих поступить в образовательное учреждение творческой направленности. Теперь у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появится возможность поступить в театральное образовательное учреждение».
Представители театральной студии «Маска» Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» участвовали в отборочном этапе городского конкурса художественного творчества «Созвездие-2018» в номинации «Театральная» с музыкально-литературной композицией «Уборка».
Во время гала-концерта победители и призеры общегородского конкурса показали свои номера. Лауреатов наградили дипломами и памятными призами, а все финалисты получили свидетельства участников конкурса.
Ученики театральной студии «Маска» центра «Каховские ромашки» получили диплом участника.
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