Воспитанники центра «Каховские ромашки» выступили на концерте

11 мая в Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил состоялся гала-концерт Общегородского детского художественного конкурса «Созвездие».

В этом году в конкурсе приняли участие 200 воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет из 22 городских организаций. Они соревновались в четырех номинациях: вокальной, хореографической, театральной и в оригинальном жанре.

На мероприятии заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы А. З. Дзугаева сказала: «Сегодня работает арт-проект по отбору талантливых ребят, желающих поступить в образовательное учреждение творческой направленности. Теперь у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появится возможность поступить в театральное образовательное учреждение».

Представители театральной студии «Маска» Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» участвовали в отборочном этапе городского конкурса художественного творчества «Созвездие-2018» в номинации «Театральная» с музыкально-литературной композицией «Уборка».

Во время гала-концерта победители и призеры общегородского конкурса показали свои номера. Лауреатов наградили дипломами и памятными призами, а все финалисты получили свидетельства участников конкурса.

Ученики театральной студии «Маска» центра «Каховские ромашки» получили диплом участника.