Фестиваль детского творчества «Оранжевый фломастер» прошел в Басманном районе 

В Библиотеке №20 имени Антона Дельвига 11 мая впервые прошел фестиваль детского творчества «Оранжевый фломастер».
В рамках встречи ребята смогли пообщаться с писательницей Анастасией Орловой.
— Мероприятие прошло отлично: все, что мы запланировали, состоялось. На фестивале была очень насыщенная программа. Дети показали три спектакля: «Гарри Поттер», «Бременские музыканты» и «Кентервильское привидение», — рассказала ведущий менеджер по культурно-массовому досугу библиотеки Ирина Шипилова.
Она добавила, что в рамках встречи ребята, которые занимаются в студии литературного творчества и журналистики «Оранжевый фломастер», прочитали стихотворения собственного сочинения.