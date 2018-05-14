Фестиваль детского творчества «Оранжевый фломастер» прошел в Басманном районе

В Библиотеке №20 имени Антона Дельвига 11 мая впервые прошел фестиваль детского творчества «Оранжевый фломастер».

В рамках встречи ребята смогли пообщаться с писательницей Анастасией Орловой

— Мероприятие прошло отлично: все, что мы запланировали, состоялось. На фестивале была очень насыщенная программа. Дети показали три спектакля: « Гарри Поттер », «Бременские музыканты» и «Кентервильское привидение», — рассказала ведущий менеджер по культурно-массовому досугу библиотеки Ирина Шипилова

Она добавила, что в рамках встречи ребята, которые занимаются в студии литературного творчества и журналистики «Оранжевый фломастер», прочитали стихотворения собственного сочинения.