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Получатели соцуслуг местного филиала ТЦСО посетили Центральный академический театр Российской Армии
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Получатели соцуслуг местного филиала ТЦСО посетили Центральный академический театр Российской Армии 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Получатели социальных услуг филиала «Братеево» центра социального обслуживания посетили Центральный академический театр Российской армии в минувшую субботу, 12 мая.
В прошедшие выходные на сцене академического театра Российской армии показали комедию «Ма-Мурэ» французского драматурга Жана Сармана. Сюжет спектакля строится вокруг празднования 106 дня рождения жительницы провинциального городска Ма-Мурэ. На праздник собираются родственники Ма-Мурэ, считающие ее полоумной старушкой и жаждущие заработать во время праздничной церемонии. Планы корыстолюбцев разрушает труппа цирка, приехавшая в городок, да и сама старушка Ма-Мурэ, мудрая, отзывчивая и желающая справедливости, не даст себя в обиду.
— Главную роль в спектакле играет красивая, чарующая своими песнями и энергией народная артистка России Лариса Голубкина. А праздничное зрелище, наполненное музыкой, богатое цирковыми трюками, неожиданными сюжетными поворотами и любовными коллизиями, поставил главный режиссер ЦАТРА, народный артист России Борис Мороз, — поделилась впечатлениями заведующая отделением дневного пребывания филиала «Братеево» Оксана Смолина.
Фото предоставила Оксана Смолина.
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